Воздвижение 2022: самый строгий запрет праздника, за который можно поплатиться

27 сентября мы отметим праздник Воздвижения Креста Господня, большой двунадесятый праздник, который в народе еще называют Крестовоздвижение. Бесспорно, праздник имеет особые традиции и один особый запрет, в который издавна верили люди.

Что нельзя делать в этот день, чем он особенный – в материале Styler ниже.

Что запрещено делать на Воздвижение

Один из главных запретов – не ходить в лес 27 сентября. Наши предки полагали, что могут напасть змеи. Они становятся активными, ведь выползают, чтобы погреться перед зимней спячкой.

Также в народе верили, что на Воздвижение любые начинания важных дел обречены на провал.

Рекомендуется также соблюдать пост, отказавшись от употребления пищи животного происхождения, и разумеется – алкоголя. 27 сентября – однодневный пост в церковном календаре.

Нельзя ссориться, ругаться, злословить и желать другим зла. Под запретом не только плохие поступки, чистыми должны оставаться мысли.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой, все же – это большой и важный праздник.

Запрещено шить, вязать, вышивать, потому что можно навлечь неприятности.

Фото: Кошки на Воздвижение могут приносить удачу (pixabay)

Значение праздника

Православные верующие отмечают этот день, ссылаясь на события, произошедшие в 326 году.

Считается, что тогда царица Елена, отправившаяся на поиски христианских святынь, нашла крест, на котором был распят Иисус, и его гроб, то есть пещеру, где он был похоронен, а затем воскрес.

Традиции Крестовоздвижения

В церквях на Воздвижение проводятся праздничные богослужения, на которых священники поднимают крест высоко над головой, чтобы видел его каждый присутствующий.

В народе верили, что на Воздвижении кот в доме мог привлечь удачу и отогнать болезни. Часто люди "одалживали" котиков у соседей, заносили домой, угощали молоком.

На стол подавали блюда без мяса, яиц и молока. Обязательным блюдом на столе должна быть капуста - этому овощу приписывали особые целебные качества.