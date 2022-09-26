ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Воздвижение 2022: самый строгий запрет праздника, за который можно поплатиться

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 18:00
Воздвижение 2022: самый строгий запрет праздника, за который можно поплатиться Фото: Что нельзя делать на Воздвижение (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

27 сентября мы отметим праздник Воздвижения Креста Господня, большой двунадесятый праздник, который в народе еще называют Крестовоздвижение. Бесспорно, праздник имеет особые традиции и один особый запрет, в который издавна верили люди.

Что нельзя делать в этот день, чем он особенный – в материале Styler ниже.

Что запрещено делать на Воздвижение

Один из главных запретов – не ходить в лес 27 сентября. Наши предки полагали, что могут напасть змеи. Они становятся активными, ведь выползают, чтобы погреться перед зимней спячкой.

Также в народе верили, что на Воздвижение любые начинания важных дел обречены на провал.

Рекомендуется также соблюдать пост, отказавшись от употребления пищи животного происхождения, и разумеется – алкоголя. 27 сентября – однодневный пост в церковном календаре.

Нельзя ссориться, ругаться, злословить и желать другим зла. Под запретом не только плохие поступки, чистыми должны оставаться мысли.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой, все же – это большой и важный праздник.

Запрещено шить, вязать, вышивать, потому что можно навлечь неприятности.

Воздвижение 2022: самый строгий запрет праздника, за который можно поплатиться

Фото: Кошки на Воздвижение могут приносить удачу (pixabay)

Значение праздника

Православные верующие отмечают этот день, ссылаясь на события, произошедшие в 326 году.

Считается, что тогда царица Елена, отправившаяся на поиски христианских святынь, нашла крест, на котором был распят Иисус, и его гроб, то есть пещеру, где он был похоронен, а затем воскрес.

Традиции Крестовоздвижения

В церквях на Воздвижение проводятся праздничные богослужения, на которых священники поднимают крест высоко над головой, чтобы видел его каждый присутствующий.

В народе верили, что на Воздвижении кот в доме мог привлечь удачу и отогнать болезни. Часто люди "одалживали" котиков у соседей, заносили домой, угощали молоком.

На стол подавали блюда без мяса, яиц и молока. Обязательным блюдом на столе должна быть капуста - этому овощу приписывали особые целебные качества.

Также читайте о других традициях Воздвижения 2022 года.

Кроме того мы писали, обо всех праздниках и выходных октября 2022 года. Стало известно, будут ли дополнительные выходные на Покров.

Читайте РБК-Украина в Google News
свята свято
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя