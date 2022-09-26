Воздвиження 2022: найсуворіша заборона свята, за яку можна поплатитися
27 вересня ми відзначимо свято Воздвиження Хреста Господнього, велике дванадесяте свято, яке в народі ще називають Хрестовоздвиження, Здвиження або Здвиг. Безперечно, свято має особливі традиції і одну особливу заборону, в яку здавна вірили люди.
Що не можна робити в цей день, чим він особливий - в матеріалі Styler нижче.
Що заборонено робити на Воздвиження
Одна з головних заборон - не ходити у ліс 27 вересня. Наші предки вважали, що можуть напасти змії. Вони стають активними, адже виповзають, аби погрітися перед зимовою сплячкою.
Також в народі вірили, що на Воздвиження будь-які починання важливих справ приречені на провал.
Рекомендується також дотримуватися посту, відмовившись від вживання їжі тваринного походження, і зрозуміло - алкоголю. 27 вересня - одноденний піст в церковному календарі.
Не можна сваритися, лаятись, поганословити і бажати іншим зла. Під забороною не лише погані вчинки, чистими повинні залишатися думки.
Не можна займатися тяжкою фізичною роботою, все ж таки - це велике і важливе свято.
Заборонено шити, в'язати, вишивати, бо можна накликати неприємності.
Фото: Коти на Воздвиження можуть приносити удачу (pixabay)
Значення свята
Православні віряни відзначають цей день, посилаючись на події, які відбулися у 326 році.
Вважається, що тоді цариця Олена, яка вирушила на пошуки християнських святинь, знайшла хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і його труну, тобто, печеру, де він був похований, а потім воскрес.
Традиції Хрестовоздвиження
У церквах на Воздвиження проводяться святкові богослужіння, на яких священники піднімають хрест високо над головою, щоб його бачив кожен присутній.
В народі вірили, що на Воздвиження кіт у хаті міг притягнути удачу та відігнати хвороби. Часто люди "позичали" котиків у сусідів, заносили додому, пригощали молоком.
На стіл подавали страви без м'яса, яєць і молока. Обов'язковою стравою на столі мала бути капуста - цьому овочу приписували особливі цілющі якості.
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