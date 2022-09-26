ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Воздвиження 2022: найсуворіша заборона свята, за яку можна поплатитися

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 18:00
Воздвиження 2022: найсуворіша заборона свята, за яку можна поплатитися Фото: Що не можна робити на Воздвиження (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

27 вересня ми відзначимо свято Воздвиження Хреста Господнього, велике дванадесяте свято, яке в народі ще називають Хрестовоздвиження, Здвиження або Здвиг. Безперечно, свято має особливі традиції і одну особливу заборону, в яку здавна вірили люди.

Що не можна робити в цей день, чим він особливий - в матеріалі Styler нижче.

Що заборонено робити на Воздвиження

Одна з головних заборон - не ходити у ліс 27 вересня. Наші предки вважали, що можуть напасти змії. Вони стають активними, адже виповзають, аби погрітися перед зимовою сплячкою.

Також в народі вірили, що на Воздвиження будь-які починання важливих справ приречені на провал.

Рекомендується також дотримуватися посту, відмовившись від вживання їжі тваринного походження, і зрозуміло - алкоголю. 27 вересня - одноденний піст в церковному календарі.

Не можна сваритися, лаятись, поганословити і бажати іншим зла. Під забороною не лише погані вчинки, чистими повинні залишатися думки.

Не можна займатися тяжкою фізичною роботою, все ж таки - це велике і важливе свято.

Заборонено шити, в'язати, вишивати, бо можна накликати неприємності.

Воздвиження 2022: найсуворіша заборона свята, за яку можна поплатитися

Фото: Коти на Воздвиження можуть приносити удачу (pixabay)

Значення свята

Православні віряни відзначають цей день, посилаючись на події, які відбулися у 326 році.

Вважається, що тоді цариця Олена, яка вирушила на пошуки християнських святинь, знайшла хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і його труну, тобто, печеру, де він був похований, а потім воскрес.

Традиції Хрестовоздвиження

У церквах на Воздвиження проводяться святкові богослужіння, на яких священники піднімають хрест високо над головою, щоб його бачив кожен присутній.

В народі вірили, що на Воздвиження кіт у хаті міг притягнути удачу та відігнати хвороби. Часто люди "позичали" котиків у сусідів, заносили додому, пригощали молоком.

На стіл подавали страви без м'яса, яєць і молока. Обов'язковою стравою на столі мала бути капуста - цьому овочу приписували особливі цілющі якості.

Також читайте про інші традиції Воздвиження 2022.

Крім того ми писали, про всі свята і вихідні жовтня 2022. Стало відомо, чи будуть додаткові вихідні на Покрову.

Читайте РБК-Україна в Google News
свята свято
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь