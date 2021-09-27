Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в цей день і основні традиції

У православному календарі Воздвиження Хреста Господнього відзначається 27 вересня. З цим днем пов'язано багато повір'їв і заборон. З давніх часів на свято не починали нових справ, а господарі захищали будинок від нечистої сили.

Що не можна робити на Воздвиження, на які прикмети потрібно звернути увагу - детальніше читайте в матеріалі нижче.

Велике свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього церква відзначає в пам'ять про страждання Христа заради спокутування людських гріхів. У цей день моляться про здоров'я для близьких і зцілення хвороб, дотримуються суворого посту і ряду заборон.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

За прикметою, справи і проекти, розпочаті на Хрестовоздвиження, будуть приречені на невдачу.

Не варто вирушати в поїздки, відрядження, подорожі 27 вересня.

27 вересня. Позичати комусь гроші не можна в святковий день - до збитків. Разом з ними можна позбутися фінансового благополуччя в родині.

не можна в святковий день - до збитків. Разом з ними можна позбутися фінансового благополуччя в родині. Сварки і образи в родині на свято під суворою забороною.

в родині на свято під суворою забороною. На Воздвиження не можна ходити до водойм і в ліс. У цей час тварини готуються до сплячки, а змія може вкусити, коли повзтиме під землю.

Що заборонено їсти на свято 27 вересня

Приказка каже: "хто на Воздвиження поститься, тому сім гріхів проститься". Свято випадає на строгий піст, тому сьогодні не можна їсти м'ясо, молоко, яйця, рибу, пити алкогольні напої.

Традиційно, на Хрестовоздвиження починали робити заготовки на зиму У цей день квасили капусту, робили великі капустяні пироги. Дівчата пригощали хлопців заговореними пиріжками, щоб привернути шанувальників.

На Воздвиження захищають будинок і сім'ю від злих сил

Головною християнською традицією свята є відвідування церкви. З 26 на 27 вересня проходить всеношна служба, яка завершується винесенням Хреста.

З храму прийнято приносити святу воду і окропляти нею всі кімнати і кути будинку. Наші предки в день Хрестовоздвиження малювали хрести вугіллям або крейдою на дверях кімнат, у хлівах і сараях.

Також було прийнято розкладати маленькі дерев'яні хрестики під подушки дітям для захисту від нечистої сили і хвороб. Вважається, що якщо подарувати срібний хрестик дитині на свято, він буде захищати її від невдач і бід.

Прибирання будинку на Воздвиження не забороняється. Миття підлоги, позбавлення від старих і непотрібних речей - ще один святковий обряд.

Погодні прикмети

За народними спостереженнями, до Воздвиження вже відходить останнє осіннє тепло, закінчується "бабине літо" і відлітають птахи.

Заморозки на Хрестовоздвиження - до швидкої зими.

Якщо на свято тепло - така погода триватиме до Покрови Богородиці.

На Воздвиження дме вітер з півночі - до спекотного літа, а якщо із заходу - літо не потішить теплом.

Клин птахів летить високо і неквапливо - осінь ще порадує теплом.

Значення Хрестовоздвиження

Історія свята сягає в далеке минуле, коли римська цариця Олена вирішила відшукати хрест, на якому розіп'яли Христа. Експедиція вирушила до Голгофи, і в результаті розкопок вдалося знайти залишки трьох хрестів.

Визначити, на якому з них піддавався мукам Син Божий, допомогло диво. Згідно з повір'ям, хвора жінка доторкнулося до одного з уламків і зцілилася.

Через кілька років в Єрусалимі побудували храм Гроба Господнього поряд із місцем розп'яття. Його освячення відбулося 26 вересня 335 року, а наступного дня було встановлено свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.