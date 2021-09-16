Цю молитву потрібно прочитати всім в свято Воздвиження для зцілення від хвороб
Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього - одне з дванадесятих церковних свят. Єрусалимський патріарх Макарій спорудив хрест, на якому розіп'яли Ісуса, щоб всі могли побачити святиню і доторкнутися в ній. А потім був побудований храм Гробу Господнього. День освячення цього храму в 326 році та дав дату свята.
Які молитви потрібно читати в день Воздвиження Хреста Господнього, щоб зцілитися від усіх хвороб – читайте нижче.
На Воздвиження в церквах здійснюють всенічне бдіння і Літургію. Священники виносять хрест або його частки, а парафіяни цілу святиню. Свої будинки окроплюють освяченою водою, щоб уберегти від лихого ока і нечистої сили. Ще роблять Хрести з гілочок горобини та читають молитви про зцілення від усіх хвороб. Вважається, що той, хто прочитає на Воздвиження молитву, Тому Господь простить 7 смертних гріхів.
Молитва 1
Спаси, Господи, люди Твоя і благослови надбання твоє, перемоги православним християнином на опротівния даруючи та твоє зберігаючи хрестом твоїм проживання. Величаємо тебе, живодавчий Христе, і шануємо хрест Твій святий, імже нас врятував єси від роботи вражия. Животворчий Хрест твоєї доброти, Егоже дарував єси нам негідним Господи, тобі приносимо в молитву, спаси люди і град Твій молиться, Богородицею, єдине Чоловіколюбче.
Молитва 2
Про Пречесний і Животворящім Хресті Господній! Древле убо був єси страти ганебні знаряддя, нині ж знамення порятунку нашого повсякчас шановане і прославляється! Како достойне возмогу аз, негідний, оспівати тебе і како дерзну схилити коліна серця мого перед Викупителем моїм, сповідаючи гріхи свої! Але невимовне милосердя і людяність Распеншегося на тобі смиренне Відвагу подає мі, та одкрию уста моя воеже Тя славити; сього заради волаю Ти: радуйся, Хресті, Церкві Христові краса і підстава, всієї вселеннія – твердження, християн усіх – сподівання, царів – держава, вірних – притулок, Ангелів слава та оспівування, демонів – страх, губительство й отгнание, нечестивих і невірних – сором, праведних – насолоду, обтяжених – ослаба, захоплюваних – притулок, що заблукали, – наставниче, одержимих страстьми – каяття, жебраків – збагачення, плаваючих – керманич, слабких – сила, у бранех – перемога і подолання, сірих – вірне покровение, вдів – заступниче, дів – цнотливості охорона, ненадеянных – надія, недужих – лікар і мертвих воскресіння! Ти, прообразованний чудотворящим жезлом Мойсея, життєдайне джерело, напаяющий спраги духовния життя і тішить наші скорботи; ти – одр, на ньому царствено спочив триденно воскреслий переможець пекла. Заради цього і ранок, і вечір, і полудень прославляю Тебе, треблаженное Древо, і молю волею Распеншегося на Тобі, хай Він просвітить і зміцнить Тобою розум мій, та відкриє в серці моєму джерело любве досконаліші та вся діяння моя і путие мої Тобою осяє, так вийму величаю Пригвожденнаго на Тобі гріх моїх заради Господа Спасителя мого. Амінь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що віряни зможуть помолитися онлайн, тому, що ПЦУ запустила власний додаток для смартфона.