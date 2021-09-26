Воздвиження 2021: ці молитви потрібно прочитати для позбавлення від хвороб і бід

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього присвячено виявленню в IV столітті печери Гробу Господнього і хреста Ісуса Христа.

Святкування починається напередодні ввечері, 26 вересня. Віруючі йдуть в церкві на всеношну і під час літургії моляться за спокуту гріхів і здоров'я рідних. На освячення в цей день можна принести хрестик, а потім подарувати його дитині – він буде оберігати від бід і хвороб.

Молитви на Воздвиження Хреста Господнього

Молитва перша

Хресті чесний, хранитель душі та тілу буди мі: чином своїм біси скинувши, вороги відганяючи, пристрасті упраждняя і благоговіння даруючи мі, і життя, і силу, сприянням Святого Духа і чесними Пречистої Богородиці благаннями. Амінь.

Молитва друга

Да воскреснет Бог и расточатся врази Його, і так бежат від особи Його ненавидящии Його; яко щезає дим, нехай щезнуть; як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть беси від особи люблячих Бога, і знаменующихся хресним знаменням і в радості глаголющих: радуйся, пречестный і животворящий Хрест Господній, прогоняяй біси силою на тобі пропятаго Господа нашого Ісуса Христа, в пекло сшедшаго і поправшаго силу дияволу, і даровавшаго нам тебе, Хрест свій чесний, на прогнание всякого супостата. Про Пречесний і животворящий хрест Господній, допомагай ми зі святою пані Дівою Богородицею, і з усіма святими на віки. Амінь.

Молитва третя

Пречесний і животворящім Хресті Господній! Древле убо був єси страти ганебні знаряддя, нині ж знамення порятунку нашого повсякчас шановане і прославляється! Како достойне возмогу аз, негідний, оспівати тебе і како дерзну схилити коліна серця мого перед Викупителем моїм, сповідаючи гріхи свої! Але невимовне милосердя і людяність Распеншегося на тобі смиренне Відвагу подає мі, та одкрию уста моя воеже Тя славити; сього заради волаю Ти: радуйся, Хресті, Церкві Христові краса і підстава, всієї вселенныя — твердження, християн усіх — сподівання, царів — держава, вірних — притулок, Ангелів слава та оспівування, демонів — страх, губительство і отгнание, нечестивих і невірних — сором, праведних — насолоду, обтяжених — ослаба, захоплюваних — притулок, що заблукали, — наставниче, одержимих страстьми — каяття, жебраків — збагачення, плаваючих — керманич, слабких — сила, у бранех — перемога і подолання, сірих — вірне покровение, вдів — заступниче, дів — цнотливості охорона, ненадеянных — надія, недужих — лікар і мертвих воскресіння! Ти, прообразованний Чуцотворящим жезлом Мойсея, життєдайний джерело, напаяющий спраги духовния життя і тішить наші скорботи; ти — одр, на ньому царствено спочив триденно воскреслий переможець пекла. Заради цього і ранок, і вечір, і полудень прославляю Тебе, треблаженное Древо, і молю волею Распеншегося на Тобі, хай Він просвітить і зміцнить Тобою розум мій, та открыет в серці моєму джерело любве досконаліші й вся діяння моя і путие, мої Тобою осяє, так вийму величаю Пригвожденнаго на Тобі гріх моїх заради Господа Спасителя мого. Амінь.

Молитва четверта

Перед дивною чудодійною силою, Четверокінечний і Трискладний Хресті Христовий, біля підніжжя твого у прах розпростертий, покланяюся ти, чесне Древо, відганяє від мене всяке демонське стріляння і звільняє від усіх бід, скорбот і напастей. Ти, бо єси Древо Життя. Ти єси очищення повітря, освітлення святого храму, огорожу мого житла, охорону Одра мого, просвітництво розуму мого, серця і всіх моїх почуттів. Твоє святе знамення захищає мене від дня мого народження, просвіщає з дня мого хрещення; воно зі мною і на мені у всі дні живота мого: і на суші, і на водах. Воно ж супроводжувати мене буде до могили, осінить і прах мій. Воно ж, святе знамення чудодійственнаго Хреста Господнього, сповістить всієї вселенней про годину загального воскресіння мертвих і останнього Страшнаго і праведного суду Божого. Про Хрест Всечесний! Осіненням твоїм вразуми, навчи та благослови мене, негідного, завжди безсумнівно віруючого в непереможну силу Твою, захисти мене від усякого супостата і зціли вся недуги моя душевні та тілесні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, силою Чесного і Животворящого Хреста твого помилуй і спаси мене, грішного, від нині й на віки віків. Амінь.