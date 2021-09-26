Воздвиження 2021: що обов'язково потрібно зробити у велике свято

Воздвиження Хреста Господнього є великим двунадесятим святом, його за православною традицією завжди відзначають 27 вересня.

Що потрібно зробити в цей день, а від чого слід утриматися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього присвячено найважливішій події, а саме виявленню в IV столітті печери Гробу Господнього і хреста Ісуса Христа.

Що потрібно зробити у велике свято

У храмах святкування починається ще з вечора 26 вересня. Віруючі йдуть до церкви на всеношну. Під час літургії важливо помолитися за спокуту гріхів і здоров'я рідних.

У храмі можна купити хрестик, або принести на освячення. Після чого хрестик потрібно подарувати дитині - він буде його оберігати від хвороб і нещастя.

У саме свято, 27 вересня слід дотримуватися посту, відмовившись від м'ясних страв, алкоголю, галасливих веселощів.

За святковим столом в цей вечір збиралася вся сім'я. З ласощів зазвичай подавалися пироги і пиріжки з капустою (обов'язкова страва) і яблуками, запечені овочі.

Звичайно ж святкувати потрібно в заздалегідь прибраному будинку, так як домашніми турботами в цей день займатися точно не можна.

А ось що можна робити, так це рубати і квасити капусту. Якщо з'їсти на Воздвиження капусту, то здоров'я не покине людину всю зиму.

Щоб захистити будинки від хвороб, наші предки малювали на дверях хрести.

На Воздвиження не можна працювати, і не тільки