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День вихователя 2021 в Україні: коли відзначаємо і які є традиції

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П'ятниця 24 вересня 2021 14:25
День вихователя 2021 в Україні: коли відзначаємо і які є традиції Фото: коли в Україні відзначають День вихователя в 2021 році (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

День вихователя в Україні щорічно відзначається 27 вересня. У 2021 році всіх вихователів і працівників відповідних установ вітати потрібно буде в понеділок. Дата свята є постійною і відзначається вже майже 10 років.

Як вітають працівників дошкільних освітніх закладів в Україні – читайте нижче в нашому матеріалі.

Вперше день вихователя в Україні відзначили у 2011 році. Кабінетом Міністрів України було затверджено дату свята у постанові № 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти".

Раніше вихователів та інших працівників дошкільних установ вітали в один день з вчителями - в першу неділю жовтня, але тепер у них є своє професійне свято. Варто відзначити, що в багатьох дошкільних установах України День вихователя відзначають в останню неділю вересня.

Традиції Дня вихователя

У День вихователя в дитячих садах проходять святкові заходи та привітання отримує всі співробітники - вихователі, няні, викладачі музики, завідувачі, кухарі, охоронці, завгоспи, секретарі та працівники з обслуговування приміщень.

Також проходять різні конференції, семінари та заходи, де вихователі можуть поділитися своїм досвідом. На державному рівні особливих заходів не проводять.

Батьки та діти вітають працівників дитячих садків на свій розсуд. Це може бути солодке, квіти. Діти малюють святкові листівки або готують пісеньки, танці або вірші.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли і як в Україні у 2021 році відзначатимуть День вчителя.

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