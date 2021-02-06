Військам НАТО поновили допуск до України: які та де проведуть навчання

Військові навчання Rapid Trident (фото: mil.gov.ua)

В Україні у 2021 році заплановано проведення семи міжнародних військових навчань, для чого передбачено 38,6 мільйона гривень. Верховна Рада вже ухвалила закон, яким надається згода на проведення в країні навчань за участю іноземних збройних сил.

Фінансування їх проведення, з боку України, відбудеться за рахунок Міністерства оборони, розповів військовий експерт Михайло Жирохов, передає газета "Експрес".

Всі вони пройдуть протягом березня - грудня 2021 року.

Також фахівець розповів, які заплановані навчання

Rapid Trident - 2021 . Ці традиційні українсько-американські навчання проходять щорічно на Яворівському полігоні Львівської області.

. Ці традиційні українсько-американські навчання проходять щорічно на Яворівському полігоні Львівської області. Sea Breeze - 2021 . Ще одні українсько-американські навчання, але вже для ВМС. Їх проведуть у Чорному морі.

. Ще одні українсько-американські навчання, але вже для ВМС. Їх проведуть у Чорному морі. Warrior Watcher - 2021 . Українсько-британське військове співробітництво донедавна складалося тільки у роботі у нас британських інструкторів. Але співпраця поглибилася. У позаминулому році під час навчань Warrior Watcher - 2019 в Миколаєві українські та британські військові відпрацювали захист аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури. У цьому році також будуть такі навчання.

. Українсько-британське військове співробітництво донедавна складалося тільки у роботі у нас британських інструкторів. Але співпраця поглибилася. У позаминулому році під час навчань Warrior Watcher - 2019 в Миколаєві українські та британські військові відпрацювали захист аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури. У цьому році також будуть такі навчання. " Козак Мейс - 2021 ". Це продовження українсько-британського співробітництва.

". Це продовження українсько-британського співробітництва. Riverine-2021 . Ці українсько-румунські навчання вже проходили тричі. Їх військові проводять в гирлі Дунаю, відпрацьовують патрулювання, відбиття нападу противника. Жирохов зазначив, що ймовірний противник партнерів, звичайно ж - Росія.

. Ці українсько-румунські навчання вже проходили тричі. Їх військові проводять в гирлі Дунаю, відпрацьовують патрулювання, відбиття нападу противника. Жирохов зазначив, що ймовірний противник партнерів, звичайно ж - Росія. " Сільвер Сейбер - 2021 ". Це навчання литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Вони відбуваються по черзі в кожній з країн.

". Це навчання литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Вони відбуваються по черзі в кожній з країн. Three Swords - 2021. Це поглиблення військового співробітництва України та Польщі в прикордонних регіонах.

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