ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Військам НАТО поновили допуск до України: які та де проведуть навчання

Субота 06 лютого 2021 20:51
Військам НАТО поновили допуск до України: які та де проведуть навчання
Військові навчання Rapid Trident (фото: mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні у 2021 році заплановано проведення семи міжнародних військових навчань, для чого передбачено 38,6 мільйона гривень. Верховна Рада вже ухвалила закон, яким надається згода на проведення в країні навчань за участю іноземних збройних сил.

Фінансування їх проведення, з боку України, відбудеться за рахунок Міністерства оборони, розповів військовий експерт Михайло Жирохов, передає газета "Експрес".

Всі вони пройдуть протягом березня - грудня 2021 року.

Також фахівець розповів, які заплановані навчання

  • Rapid Trident - 2021. Ці традиційні українсько-американські навчання проходять щорічно на Яворівському полігоні Львівської області.
  • Sea Breeze - 2021. Ще одні українсько-американські навчання, але вже для ВМС. Їх проведуть у Чорному морі.
  • Warrior Watcher - 2021. Українсько-британське військове співробітництво донедавна складалося тільки у роботі у нас британських інструкторів. Але співпраця поглибилася. У позаминулому році під час навчань Warrior Watcher - 2019 в Миколаєві українські та британські військові відпрацювали захист аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури. У цьому році також будуть такі навчання.
  • "Козак Мейс - 2021". Це продовження українсько-британського співробітництва.
  • Riverine-2021. Ці українсько-румунські навчання вже проходили тричі. Їх військові проводять в гирлі Дунаю, відпрацьовують патрулювання, відбиття нападу противника. Жирохов зазначив, що ймовірний противник партнерів, звичайно ж - Росія.
  • "Сільвер Сейбер - 2021". Це навчання литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Вони відбуваються по черзі в кожній з країн.
  • Three Swords - 2021. Це поглиблення військового співробітництва України та Польщі в прикордонних регіонах.

Раніше повідомлялося, що ВПС США "націлити" на Росію надзвукові бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer.

Також ми писали про те, що американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя НАТОЗбройні сили Україниученияукраинские военные

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся