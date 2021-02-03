ВПС США "націлять" на Росію надзвукові бомбардувальники (фото)

США відправлять B-1B Lancer до російського кордону (фото: forsvaret.no)

Військово-повітряні сили США відправлять свої надзвукові стратегічні бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer в Норвегію "з прицілом на прилеглу Росію і Арктику".

Про це пише американське видання The Drive.

Наголошується, що літаки в модифікації B-1B вже в кінці тижня прибудуть з бази Техасу на норвезький аеродром Орланд. Деякі льотчики, до речі, вже прибули до Скандинавії.

Американські військові в Норвегії (фото: forsvaret.no)

"Оперативна готовність і наша здатність підтримувати наших союзників і партнерів мають вирішальне значення для загального успіху. Ми цінуємо міцне партнерство, яке у нас є з Норвегією, і сподіваємося на майбутнє співробітництво для зміцнення нашої колективної оборони", - наводить видання слова командувача ВПС США в Європі і Африці Джеффі Харрігяна.

Журналісти відзначають, що Орланд знаходиться приблизно в 480 км від Північного полярного кола, а розгортання сил ВПС США в Європі вказує на прагнення "працювати разом з союзниками по НАТО та іншими партнерами на північно-західних кордонах Росії, а також про здатність діяти на Крайній Півночі".

Також на цій військовій базі розширять парк винищувачів-невидимок F-35A Королівських ВПС Норвегії.

Крім того, за інформацією видання, зараз РФ посилює свій Північний флот, у зв'язку з чим в Норвегії почастішає присутність американських субмарин.

Ось так виглядає Rockwell B-1B Lancer (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали, що американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною.

Нагадаємо, що не так давно російські ЗМІ влаштували паніку через ядерні бомбардувальники США, які вчинили рейд над нашою країною.

Також влітку американські F-22 перехопили російські літаки біля Аляски.