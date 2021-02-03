ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ВПС США "націлять" на Росію надзвукові бомбардувальники (фото)

Норвегія, Середа 03 лютого 2021 12:55
ВПС США "націлять" на Росію надзвукові бомбардувальники (фото)
США відправлять B-1B Lancer до російського кордону (фото: forsvaret.no)
Автор: Styler

Військово-повітряні сили США відправлять свої надзвукові стратегічні бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer в Норвегію "з прицілом на прилеглу Росію і Арктику".

Про це пише американське видання The Drive.

Наголошується, що літаки в модифікації B-1B вже в кінці тижня прибудуть з бази Техасу на норвезький аеродром Орланд. Деякі льотчики, до речі, вже прибули до Скандинавії.

ВПС США &quot;націлять&quot; на Росію надзвукові бомбардувальники (фото)

Американські військові в Норвегії (фото: forsvaret.no)

"Оперативна готовність і наша здатність підтримувати наших союзників і партнерів мають вирішальне значення для загального успіху. Ми цінуємо міцне партнерство, яке у нас є з Норвегією, і сподіваємося на майбутнє співробітництво для зміцнення нашої колективної оборони", - наводить видання слова командувача ВПС США в Європі і Африці Джеффі Харрігяна.

Журналісти відзначають, що Орланд знаходиться приблизно в 480 км від Північного полярного кола, а розгортання сил ВПС США в Європі вказує на прагнення "працювати разом з союзниками по НАТО та іншими партнерами на північно-західних кордонах Росії, а також про здатність діяти на Крайній Півночі".

Також на цій військовій базі розширять парк винищувачів-невидимок F-35A Королівських ВПС Норвегії.

Крім того, за інформацією видання, зараз РФ посилює свій Північний флот, у зв'язку з чим в Норвегії почастішає присутність американських субмарин.

ВПС США &quot;націлять&quot; на Росію надзвукові бомбардувальники (фото)

Ось так виглядає Rockwell B-1B Lancer (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали, що американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною.

Нагадаємо, що не так давно російські ЗМІ влаштували паніку через ядерні бомбардувальники США, які вчинили рейд над нашою країною.

Також влітку американські F-22 перехопили російські літаки біля Аляски.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Літаквоенная база

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся