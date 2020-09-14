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Американські винищувачі регулярно патрулюватимуть небо над Україною

Україна , Понеділок 14 вересня 2020 15:29
Американські винищувачі регулярно патрулюватимуть небо над Україною
Фото: озброєння (facebook.com/kpszsu)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 14 вересня, у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України, три стратегічні бомбардувальники ВВС США В-52Н патрулювали повітряний простір України. Такі патрулювання будуть регулярними.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ Facebook.

Як зазначається, бомбардувальники під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.

"Такі патрулювання будуть мати регулярний характер, адже місії В-52 в небі України є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великобританії. Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ.

Нагадаємо, РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня бомбардувальники США з'явилися у повітряному просторі України вперше за 26 років. Командування американських Військово-повітряних сил заявило, що це були навчання по інтеграції з українськими винищувачами.

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