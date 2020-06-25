Кулеба розкрив деталі переговорів Путіна і Макрона

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава МЗС заявив, що мова піде про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про деталі переговорів президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона. За його словами, мова піде про досягнення позитивних зрушень в мінському процесі.

Про це він сказав в ході брифінгу, передає РБК-Україна.

"Контекст класичний - Франція є учасницею нормандського формату. Тому розмови будуть вестися про те, як досягати позитивних зрушень в мінському процесі та дійти до моменту, коли саміт нормандської четвірки стане можливим", - розповів глава МЗС.

Він підкреслив, що під час останнього візиту української делегації до Парижа підкреслювалася налаштованість України на проведення саміту і на досягнення конструктивних домовленостей.

"Нам треба рухатися вперед. Ми сподіваємося на конструктивну роботу Франції щодо сприяння тому, щоб Російська Федерація також займала конструктивну позицію по завершенню війни і деокупацію Донбасі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 26 червня Макрон і Путін проведуть відеоконференцію і обговорять питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані.

Як писало РБК-Україна раніше, лідери Франції і РФ уже обговорювали війну на Донбасі в ході телефонної розмови.

Відзначимо, до пандемії коронавірусу Макрон заявляв, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією.

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Автор: Юлия Струк