Віра Брежнєва виїхала з Росії, щоб допомагати українським біженцям

Співачка Віра Брежнєва покинула Росію і знаходиться в Польщі. Там вона активно волонтерить і допомагає українським біженцям. Вона з перших днів вторгнення Росії в Україну назвала війну - війною і чітко розуміє, що відбувається. Хоча довгі роки жила і працювала в Росії.

Вона публікує кадри війни в Україні в Instagram і навіть намагалася закликати росіян розкрити очі.

"Мої мама і бабуся - росіяни. Тато і дідусь - українці. Обидва народи - мої предки й моя кров. Я народилася і живу в Україні. І зараз у нас біда. У мене в підписників 32% росіян. Я просто хочу, щоб ви знали правду. І якщо у ваших силах щось зробити - зробіть це.

Ми до останнього не вірили, що це станеться. Але вже п'ятий день у нас йде війна. Все більше мирних жителів гине. Все більше будинків, шкіл, садків зруйновано", - написала Брежнєва 28 лютого і показала фото зруйнованих міст.

Вона повідомила, що зараз знаходиться в безпеці, але її чоловік, мама і сім'я молодшої сестри ховаються від бомбардувань в підвалі в Києві.

"Тому що військові дії йдуть і в Києві, і в Житомирі, і в Харкові, і в Бердянську, і в Мелітополі, і в Херсоні, і в Чернігові, і в Одесі, і в Каховці, і в інших містах, селах.

І всі до єдиного українці молять російських солдатів - не приходьте. Не вбивайте. Немає у цієї війни сенсу. Немає у неї виправдання", - підкреслила артистка.

Її почали хейтити в соціальних мережах. Але знайшлися також і ті, хто її підтримав.

"Душа не перестає боліти, сльози не перестають литися, неможливо звикнути до жаху. Також не можу звикнути до того, скільки доброти є в людях, її проявляють знайомі та незнайомі. Зараз якийсь час поганих новин, але хороших людей", - зізналася Брежнєва.

Росіяни засудили Брежнєву за те, що вона поїхала. На неї вилили купу гнівних коментарів і навіть пораділи її зникнення.

Зараз вона знаходиться в Польщі та активно займається волонтерством - працює в Центрі допомоги та збирає гуманітарну допомогу.

Кілька років тому Віра Брежнєва в одному з інтерв'ю заявила, що не вважає себе українською співачкою. Оскільки вся її творчість пов'язана з російською аудиторією.

"Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі в жодній "Пісні року". Так вийшло, що сама Україна мене не сприймала такою. Більш того, коли я пройшла у ВІА Гру, мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Ще 16 років тому я почала гастролювати по всьому СНД, по всьому світу", - сказала артистка.

Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) – народилася в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Стала відомою завдяки попгрупі ВІА Гра, де була солісткою з 2003 по 2007 рік. Знімалася в кіно- "любов у Великому Місті". У 2010 році випустив свій перший сольний альбом. У Росії жила з початку 2000-х років, але часто приїжджала в Україну - тут залишилися батьки та родичі. Батькам вона купила квартиру в Борисполі.

У 2015 році таємно вийшла заміж за композитора і продюсера Костянтина Меладзе. Крім кар'єри співачки, Брежнєва займалася соціальними проєктами - стала послом ООН з питань прав і дискримінації ВІЛ-інфікованих жінок в країнах Середньої Азії та Східної Європи. Створила свій благодійний фонд.

Від першого шлюбу у 2001 році народила дочку Соню. Від другого шлюбу - народила дочку Сару у 2009 році. Старша дочка зараз з нею в Польщі.

Після того як Брежнєва виступила проти вторгнення Росії в Україну, вона потрапила в список артистів, яким заборонена концертна діяльність в Росії.