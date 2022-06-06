"Емілія, сонечко моє": Остапчук чуттєво привітав донечку, якій не може подзвонити через екс-дружину
Український телеведучий Володимир Остапчук тепло привітав свою доньку Емілію з днем народження - 5 червня дівчниці виповнилося дев'ять років.
Зірковий тато зміг зробити це лише через Instagram, оскільки його колишня дружина Олена Войченко забороняє йому спілкуватися з дітьми навіть телефоном.
Остапчук опублікував милі та кумедні фото з Емілією та залишив їй зворушливі побажання.
"Емілія, сонечко моє, сьогодні тобі вже 9. Я пишу тобі це повідомлення, бо знаю - ти колись його обов’язково прочитаєш. Дякую, що одного разу з’явилась в моєму житті і перевернула його повністю. Дякую, що вибрала мене як свого тата і дала можливість відкрити нові грані любові. Будь такою ж принцесою і янголятком, як ти завжди була. І вибуховим святом, і світлячком уночі", - написав шоумен.
Володимир поскаржився, що екс-дружина не дає йому спілкуватися з дітьми, яких він не бачив вже 3 місяці.
"Я знаю, що ти чекала на моє особисте привітання чи дзвінок сьогодні. Але ти вже доросла і маєш знати - я не маю такої можливості, пробач, мама не дозволяє ні привітати, ні навіть тобі додзвонитись, хоча я намагаюсь з тобою поговорити щовечора…" - додав ведучий.
Однак в той же час він порадів, що вони у безпеці - Олена разом з їхніми донькою і сином виїхала у Канаду.
"Головне, що ви з братиком зараз в безпеці, хоч і за тисячі кілометрів від дому. Ми обов’язково все надолужимо. Зараз головне - щоб ми швидше перемогли, а потім - ти повернешся в мирний Київ і я міцно-міцно тебе обійму…Твій Усіпака, Татусь", - відмітив Остапчук.
Володимир Остапчук привітав доньку з днем народження (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Підписники артиста написали у коментарях, що його дружина робить гірше самим дітям і вчиняє неправильно.
"Боляче таке читати", - зізнався колега Володимира, ведучий Анатолій Анатоліч, у якого троє дітей.
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