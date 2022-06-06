ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Емілія, сонечко моє": Остапчук чуттєво привітав донечку, якій не може подзвонити через екс-дружину

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 17:41
"Емілія, сонечко моє": Остапчук чуттєво привітав донечку, якій не може подзвонити через екс-дружину Володимир Остапчук з донькою (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Марина Настевич

Український телеведучий Володимир Остапчук тепло привітав свою доньку Емілію з днем народження - 5 червня дівчниці виповнилося дев'ять років.

Зірковий тато зміг зробити це лише через Instagram, оскільки його колишня дружина Олена Войченко забороняє йому спілкуватися з дітьми навіть телефоном.

Остапчук опублікував милі та кумедні фото з Емілією та залишив їй зворушливі побажання.

"Емілія, сонечко моє, сьогодні тобі вже 9. Я пишу тобі це повідомлення, бо знаю - ти колись його обов’язково прочитаєш. Дякую, що одного разу з’явилась в моєму житті і перевернула його повністю. Дякую, що вибрала мене як свого тата і дала можливість відкрити нові грані любові. Будь такою ж принцесою і янголятком, як ти завжди була. І вибуховим святом, і світлячком уночі", - написав шоумен.

Володимир поскаржився, що екс-дружина не дає йому спілкуватися з дітьми, яких він не бачив вже 3 місяці.

"Я знаю, що ти чекала на моє особисте привітання чи дзвінок сьогодні. Але ти вже доросла і маєш знати - я не маю такої можливості, пробач, мама не дозволяє ні привітати, ні навіть тобі додзвонитись, хоча я намагаюсь з тобою поговорити щовечора…" - додав ведучий.

&quot;Емілія, сонечко моє&quot;: Остапчук чуттєво привітав донечку, якій не може подзвонити через екс-дружину

Однак в той же час він порадів, що вони у безпеці - Олена разом з їхніми донькою і сином виїхала у Канаду.

"Головне, що ви з братиком зараз в безпеці, хоч і за тисячі кілометрів від дому. Ми обов’язково все надолужимо. Зараз головне - щоб ми швидше перемогли, а потім - ти повернешся в мирний Київ і я міцно-міцно тебе обійму…Твій Усіпака, Татусь", - відмітив Остапчук.

&quot;Емілія, сонечко моє&quot;: Остапчук чуттєво привітав донечку, якій не може подзвонити через екс-дружину&quot;Емілія, сонечко моє&quot;: Остапчук чуттєво привітав донечку, якій не може подзвонити через екс-дружину&quot;Емілія, сонечко моє&quot;: Остапчук чуттєво привітав донечку, якій не може подзвонити через екс-дружину

Володимир Остапчук привітав доньку з днем народження (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Підписники артиста написали у коментарях, що його дружина робить гірше самим дітям і вчиняє неправильно.

"Боляче таке читати", - зізнався колега Володимира, ведучий Анатолій Анатоліч, у якого троє дітей.

Раніше ми писали, що Ольга Сумська перестала спілкуватися з родичами з Росії і назвала їх зомбованими, хоча її старша дочка Антоніна продовжує жити у Москві.

А також повідомляли, що Юрій Горбунов емоційно розповів про розлуку з синами і зізнався, що молодший вже не відразу впізнає тата.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Остапчук
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими