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У Києві знову починають роботу ЦНАПи: як вони функціонуватимуть

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Київ, Субота 26 березня 2022 09:07
У Києві знову починають роботу ЦНАПи: як вони функціонуватимуть Фото: у Києві знову працюватимуть ЦНАПи (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Людмила Жукова

У Києві з 28 березня відновлять свою роботу Центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Буде проводиться видача готових документів та надання консультацій із загальних питань. Інформацію про роботу ЦНАП, готовність і можливість отримання ID-карти, закордонного паспорта громадянина України, посвідки на постійне і тимчасове проживання, наданих через Центри надання адміністративних послуг міста Києва можна отримати по телефону", – розповів Поворозник.

Як працюватимуть ЦНАПи

Центри надання адміністративних послуг працюватимуть з 10.00 до 16.00.

Телефони call-центру ЦНАП: 044 202 60 38 і 044 202 60 39.

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