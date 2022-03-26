У Києві знову починають роботу ЦНАПи: як вони функціонуватимуть

У Києві з 28 березня відновлять свою роботу Центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Центри надання адміністративних послуг працюватимуть з 10.00 до 16.00.

"Буде проводиться видача готових документів та надання консультацій із загальних питань. Інформацію про роботу ЦНАП, готовність і можливість отримання ID-карти, закордонного паспорта громадянина України, посвідки на постійне і тимчасове проживання, наданих через Центри надання адміністративних послуг міста Києва можна отримати по телефону", – розповів Поворозник.

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