Як відновити паспорт в умовах війни: куди звертатися

Військова агресія Росії проти України призвела до того, що багато українців залишилися без власного житла та особистих речей. Люди евакуювалися в поспіху і часом при собі не мали навіть документів.

Як і де можна відновити паспорт в умовах війни, розповіли в пресслужбі Міністерства юстиції України.

При втраті паспорта громадянина України або закордонного паспорта можна користуватися додатком"Дія". Відновити втрачені документи можна в багатьох областях України.

Паспорт в "Дії" - ID-карта і для виїзду за кордон - мають таку ж юридичну силу, що та у звичайному варіанті. Така можливість передбачена в ст.141 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу, або її спеціальний статус".

Цифровий паспорт можна використовувати на блокпостах і в поліції, використовуватися для перетину кордону з Польщею і Молдовою.

Відновити документи або оформити нові (ID-карта або закордонний паспорт) можна в Центрах надання адміністративних послуг.

У яких областях працюють центри надання адмінпослуг:

Вінницький

Волинський

Закарпатський

Івано-Франківська

Кіровоградський

Львівський

Ровенський

Тернопільський

Хмельницький

Чернівецький

Також з 28 березня почали відновлювати свою роботу ЦНАП у Києві. Проводитиметься видача готових документів, і українцям нададуть консультації з загальних питань.

Адреси, графіки роботи та контакти – за цим посиланням.

Крім того, паспортні послуги знову стали доступні у відділеннях Державної міграційної служби. Знайти найближче відділення можна за цим посиланням.