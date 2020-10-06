Вихователям в Україні піднімуть зарплати: коли і на скільки

Вихователям в Україні піднімуть зарплати (Колаж РБК-Україна)

У 2021 році заплановано два етапи підвищення зарплат у сфері освіти

Вихователям дитячих садків в Україні піднімуть зарплату вже у 2021 році. У проєкті державного бюджету закладено збільшення протягом 2021 року зарплати вихователів у дитячих садках.

Як розповів виконувач обов'язки міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет, зарплати піднімуться в середньому від 8 до 11 тисяч гривень. Про це пише "Радіо Свобода".

Шкарлет зазначив, що з 1 січня 2021 року зміняться розміри посадових окладів (ставка заробітної плати) працівників сфери освіти та науки в середньому на 20%, а в липні заплановано ще одне підвищення – на 8,3%.

У МОН повідомили, що середня заробітна плата завідувача закладу дошкільної освіти на цей момент становить 9 262 гривні, а з січня вона підніметься до 11 114 гривень, з липня – до 12 042 гривень.

Молодший вихователь без категорії з невеликим стажем роботи з вересня отримує 6 534 гривні, з січня 2021 року цю сума збільшиться до 7 839 гривень, з липня 2021 року - до 8 494 гривні.

Вихователь першої категорії з вересня отримує в середньому зарплату в розмірі 8 705 гривень, з січня ця сума зросте до 10 445 гривень, з липня – до 11 317 гривень.

У вихователя вищої категорії зарплата з вересня – 9 280 гривень, з січня вона підніметься до 11 134 гривні, з липня – 12 065 гривень.

У музичного керівника вищої категорії з вересня – 8 129 гривень, з січня вона збільшиться до 9 754 гривень, з липня – до 10 569 гривень.

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