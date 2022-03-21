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Вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей: просиділа з ними в підвалі кілька тижнів

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Чернігів, Понеділок 21 березня 2022 17:43
Вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей: просиділа з ними в підвалі кілька тижнів Фото: вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вихователька Наталія Пісоцька з Чернігова врятувала 30 дітей з дитячого притулку. Вона просиділа з ними в підвалі кілька тижнів, а потім вивезла в безпечне місце в Івано-Франківську.

Про цю історію розповіла директор Седнівської гімназії Тетяна Ясочко для УНІАН.

"Ніхто не знає, але вона майже місяць прожила з вихованцями в підвалі... відмовилися всі, тому що звичайно ситуація складна... Ця людина рятувала дітей, коли двічі потрапили до притулку, ховала в келіях церкви... Діти молили не кидати їх і не йти додому, і Наталія Іванівна забрала своїх дітей і весь воєнний час жила з ними, годувала і дбала, до речі, молодшому хлопчикові - 3,5 рочки", - розповіла Ясочко.

Вона додала, що вихователька – жінка з великим серцем і доброю душею. Вона взяла на себе відповідальність і вивезла всіх дітей в безпечне місце. Організувати безпечний гуманітарний коридор було неможливо, тому дітей вивозили власними силами.

Зараз всі малюки в безпеці, їх прийняли в Івано-Франківській області.

"Я пишаюся нею! І дуже хочу, щоб керівництво звернуло увагу та обов'язково відзначило цю святу людину за її відданість, сміливість і героїзм!"- зазначила Ясочко, яка перебувала з Пісоцькою в бомбосховищі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві мати врятувала дитину, закривши її своїм тілом від обстрілів. Фото з українською Мадонною облетіло вже весь світ.

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