"Воскреслих" бджіл ніхто забирати не хоче: в Укрпошті зробили заяву

Після інциденту з 8 мільйонами бджіл, які ожили після "загибелі" в ящиках при транспортуванні до Закарпатської області, власник комах не бажає їх забирати. Наразі майже півсотні коробок з бджолами залишаються у поштовому відділенні в Іршаві.

Як зазначає приймаюча сторона, тепер комахи, хоч і живі, але не будуть вже виконувати свої функції.

У Закарпатській дирекції Укрпошти поінформували, що відправники тричі приходили у відділення пошти і бачили живих бджіл, але забирати комах не хочуть.

При цьому в адміністрації пошти наголошують, що бджоли у них "в гостях" залишаються другу добу і живуть в неналежних умовах.

Оскільки пасічники не забирають свої посилки з бджолами, в Укрпошті виступили з відкритою заявою.

"Позаяк в особистій комунікації пасічники не реагують на прохання працівників компанії, Укрпошта публічно закликає відправників забрати бджолопакети та забезпечити належні умови утримання", - зазначають на пошті.