У Києві зафіксували нахабних злодіїв: фото групи "героїв"

У мережі показали фотографії нахабних злодіїв у центрі Києва
У Києві показали нахабних кишенькових злодіїв, які промишляють на центральних вулицях міста з великим скупченням людей. Всі злочинці ромської національності та їх ніхто не карає за крадіжку. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Також показали відео та фото всіх зловмисників.
"Група злодіїв-кишенькових злодіїв в самому центрі міста. Ви тільки подивіться на цю нахабність. Ну, і, звичайно, всі вони вже неодноразово були фігурантами наших сюжетів. Хто на вашу думку винен у тому, що вони продовжують свою паскудну справу? І коли це закінчиться?" - написали під фото.
Кишенькові злодії в Києві (YouTube)
У Києві орудують злодії ромської національності (Київ Оперативний)
Користувачі мережі відреагували на фото так званих "героїв" столиці в коментарях.
Скріншот коментарів (Facebook)