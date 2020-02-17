ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві зафіксували нахабних злодіїв: фото групи "героїв"

STYLERЖиття    17.02.2020 - 08:57
У Києві зафіксували нахабних злодіїв: фото групи "героїв"
У центрі столиці промишляють нахабні злодії (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фотографії нахабних злодіїв у центрі Києва

У Києві показали нахабних кишенькових злодіїв, які промишляють на центральних вулицях міста з великим скупченням людей. Всі злочинці ромської національності та їх ніхто не карає за крадіжку. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Також показали відео та фото всіх зловмисників.

"Група злодіїв-кишенькових злодіїв в самому центрі міста. Ви тільки подивіться на цю нахабність. Ну, і, звичайно, всі вони вже неодноразово були фігурантами наших сюжетів. Хто на вашу думку винен у тому, що вони продовжують свою паскудну справу? І коли це закінчиться?" - написали під фото.

Кишенькові злодії в Києві (YouTube)

У Києві орудують злодії ромської національності (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на фото так званих "героїв" столиці в коментарях.

  • Так, ці частенько ходять біля Золотих воріт.
  • Питання з розряду ..скажи тоді навіщо йдуть дощі?...
  • Стара в Житомирі також була відмічена в минулому році, пасажири маршрутки на гарячому сфотаграфували, виклали у фейсбук і все на цьому.
  • Одні і ті ж особи.
  • Нащадки римлян.
  • Співвітчизники.
  • Циган треба ізолювати від людей.

У Києві зафіксували нахабних злодіїв: фото групи &quot;героїв&quot;

У Києві зафіксували нахабних злодіїв: фото групи &quot;героїв&quot;

Скріншот коментарів (Facebook)

У Києві в аптеці орудують спритні злодійки: "робота" потрапила на відео У Києві маршрутник поїхав із затиснутою дверима дівчинкою, аби обігнати тролейбус "конкурента"
Новини України злодійКиїв
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся