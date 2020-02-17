У Києві зафіксували нахабних злодіїв: фото групи "героїв"

У центрі столиці промишляють нахабні злодії (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали фотографії нахабних злодіїв у центрі Києва

У Києві показали нахабних кишенькових злодіїв, які промишляють на центральних вулицях міста з великим скупченням людей. Всі злочинці ромської національності та їх ніхто не карає за крадіжку. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Також показали відео та фото всіх зловмисників.

"Група злодіїв-кишенькових злодіїв в самому центрі міста. Ви тільки подивіться на цю нахабність. Ну, і, звичайно, всі вони вже неодноразово були фігурантами наших сюжетів. Хто на вашу думку винен у тому, що вони продовжують свою паскудну справу? І коли це закінчиться?" - написали під фото.

Кишенькові злодії в Києві (YouTube)

У Києві орудують злодії ромської національності (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на фото так званих "героїв" столиці в коментарях.

Так, ці частенько ходять біля Золотих воріт.

Питання з розряду ..скажи тоді навіщо йдуть дощі?...

Стара в Житомирі також була відмічена в минулому році, пасажири маршрутки на гарячому сфотаграфували, виклали у фейсбук і все на цьому.

Одні і ті ж особи.

Нащадки римлян.

Співвітчизники.

Циган треба ізолювати від людей.

Скріншот коментарів (Facebook)