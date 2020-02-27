У Києві на вокзалі засікли нахабних злодіїв: відео з "героїнями"

На київському залізничному вокзалі злодії растегивают рюкзаки
У Києві на Центральному залізничному вокзалі орудують нахабні злодії, які без докорів сумління растегивают людям рюкзаки і сумки і намагаються вкрасти речі. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
За словами чоловіка, який помітив злодія, зловмисників було кілька людей, вони швидко втекли.
"Ситуація така: тільки виходжу з поїзда, як якесь гниле істота расстегнуло мій рюкзак. Я люто крикнув і хотів вдарити, але вони ж тварюки спритні - втекли. Знайшов вже нагорі на самому вокзалі. Їх було 4-6 чоловік, двох я зловив і далі все на відео. Кажуть, що якщо держава не займається подібними проблемами - цим починають займатися люди самостійно", - написали під відео.
У Києві на вокзалі засікли злодійок (YouTube)
Користувачі мережі відреагували на чергових "героїв" в коментарях.
Скріншот коментарів
Як ми раніше писали, у Києві показали нахабних злодіїв-кишенькових злодіїв, які промишляють на центральних вулицях міста з великим скупченням людей.