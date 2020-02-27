У Києві на вокзалі засікли нахабних злодіїв: відео з "героїнями"

У Києві на вокзалі засікли злодіїв (Колаж РБК-Україна)

На київському залізничному вокзалі злодії растегивают рюкзаки

У Києві на Центральному залізничному вокзалі орудують нахабні злодії, які без докорів сумління растегивают людям рюкзаки і сумки і намагаються вкрасти речі. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

За словами чоловіка, який помітив злодія, зловмисників було кілька людей, вони швидко втекли.

"Ситуація така: тільки виходжу з поїзда, як якесь гниле істота расстегнуло мій рюкзак. Я люто крикнув і хотів вдарити, але вони ж тварюки спритні - втекли. Знайшов вже нагорі на самому вокзалі. Їх було 4-6 чоловік, двох я зловив і далі все на відео. Кажуть, що якщо держава не займається подібними проблемами - цим починають займатися люди самостійно", - написали під відео.

У Києві на вокзалі засікли злодійок (YouTube)

Користувачі мережі відреагували на чергових "героїв" в коментарях.

З-за цих, ходжу з рюкзаком улюбленим в обнімку.

Раніше по платформах вокзалу в Києві бігали стада злодійок. Після того, як там почали ходити поліцейські вони перебазувалися на інші точки.

Кілька днів тому ввечері їхала з Київського вокзалу. Дивлюся поліції повно, ну, думаю, славтегосподи, навели порядок.Та що ви!!! Через пару хвилин підходять 2 старих циганки жебраки. Потім через кожні 5 хвилин якісь дівчата з коробочками для допомоги кому-то, потім з платформи піднялась бригада 5 осіб циган-підлітків з рыскающим поглядом у пошуках жертви.

Скріншот коментарів

Як ми раніше писали, у Києві показали нахабних злодіїв-кишенькових злодіїв, які промишляють на центральних вулицях міста з великим скупченням людей.