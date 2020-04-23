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Супутники Маска в Києві прийняли за НЛО: таємничі вогні зняли на відео

STYLERКурйози    23.04.2020 - 20:56
Супутники Маска в Києві прийняли за НЛО: таємничі вогні зняли на відео
Супутники Ілона Маска Starlink в Києві прийняли за НЛО (колаж РБК-Україна)

У Києві побачили в небі інтернет-супутники Starlink компанії SpaceX, які прийняли за НЛО

У Києві в небі над Оболонським районом помітили 17 непізнаних летючих об'єктів, більшість з яких летіли в одному горизонтальному напрямку, і тільки пара - вертикально.

Відео дивних "НЛО" опублікував один з очевидців у своєму Facebook.

Киянин Олександр Гончаров розповів, що ці вогні не мерехтіли і були схожі на зірки, але рухалися дуже швидко.

"Онлайн карта супутників показала проліт одного супутника над Києвом в цей час", - зазначив мешканець столиці.

Відео: У небі над Києвом помітили "НЛО"

Відео: Киян переполошили дивні летючі об'єкти в нічному небі

Чудо в небі на повірку виявилося інтернет-супутниками Starlink компанії Ілона Маска SpaceX, шість десятків яких вивела на орбіту ракета-носій Falcon 9. Запуск ракети було здійснено 22 квітня з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида о 22:30 за київським часом.

Судячи за даними програми Orbitron, яка дозволяє стежити за прольотом супутників, саме в цей час - коли й було знято відео - 17 супутників і пролітали над столицею України, передає "Інформатор".

Супутники Маска в Києві прийняли за НЛО: таємничі вогні зняли на відео

"НЛО" у Києві виявилося інтернет-супутниками Starlink компанії SpaceX (Фото: скрін tech.informator.ua)

Нагадаємо, що нещодавно астрономи поскаржилися інтернет-супутники Starlink компанії Ілона Маска через те, що вони перешкоджають виявленню небесних тіл у космосі, і небезпечні для Землі астероїди можуть стати непомітними для вчених.

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