У полі під Києвом з'явився загадковий малюнок: його видно з космосу

Під Києвом на пшеничному полі намалювали цікавий силует (фото: pixabay)

У Київській області комбайнери зобразили на полі малюнок, який можна побачити з орбіти

Пшеничне поле під Києвом прикрасили незвичайним і цікавим способом. Гігантський малюнок тепер видно навіть з космосу.

Так, комбайнери з допомогою машин для збирання врожаю "намалювали" гігантську пляшку довжиною в 202 і шириною 57 метрів.

На пшеничному полі під Києвом з'явилася гігантська пляшка! Фігуру видно з космосу, пише Telgram-канал Kyiv NEWS.

У полі під Києвом з'явилася величезна пляшка (фото: facebook.com)

Цікаво, що користувачі мережі досить іронічно поставилися до такого способу показати Україну з орбіти. А саме до вибору об'єкта для зображення - гігантської пляшки. У коментарях пишуть, що збирачі врожаю натякнули агрономові на "могорич":

"Поле, видно, що набагато більше, можна рекорд було і масштабніше зробити, адже все одно як прибирати урожай;

Кияни в авангарді, як завжди;

Алкашня;

Натякають агроному", - пишуть користувачі.

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