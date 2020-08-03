У полі під Києвом з'явився загадковий малюнок: його видно з космосу

У Київській області комбайнери зобразили на полі малюнок, який можна побачити з орбіти
Пшеничне поле під Києвом прикрасили незвичайним і цікавим способом. Гігантський малюнок тепер видно навіть з космосу.
Так, комбайнери з допомогою машин для збирання врожаю "намалювали" гігантську пляшку довжиною в 202 і шириною 57 метрів.
На пшеничному полі під Києвом з'явилася гігантська пляшка! Фігуру видно з космосу, пише Telgram-канал Kyiv NEWS.
У полі під Києвом з'явилася величезна пляшка (фото: facebook.com)
Цікаво, що користувачі мережі досить іронічно поставилися до такого способу показати Україну з орбіти. А саме до вибору об'єкта для зображення - гігантської пляшки. У коментарях пишуть, що збирачі врожаю натякнули агрономові на "могорич":
Раніше ми писали, що у Києві змінять монумент "Батьківщина-мати". Стало відомо, як він тепер буде виглядати.
Також повідомлялося, що у Польщі помітили НЛО. І це краще фото за останні 40 років.