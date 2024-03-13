Фотографы показали, как наши воины штурмуют позиции россиян под Купянском: впечатляющие кадры

Ситуация на Купянском направлении остается достаточно напряженной, даже несмотря на то, что в начале марта российская армия уменьшила интенсивность штурмов. Наши военные продолжают удерживать позиции и выбирать врагов с захваченной территории.
О том, как наши воины штурмуют вражеские позиции на Купянском направлении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военных фотографов Константина и Влады Либеровых в Instagram.
На Купянском направлении на штурм наши военные вышли малой группой ночью, чтобы до рассвета закончить.
"Задача - ликвидировать врага и продвинуться вперед. Если все будет хорошо, уже утром вернемся назад. "Если" - ключевое, когда речь идет о штурмовых действиях , ведь да, работает разведка, да, выбирается лучшее время и условия, но когда и на поле боя один на один против врага, это скорее лотерея, чем математика", - пишут фотографы.
Они добавляют, что чем ближе к позициям - тем больше разрушенной техники и присыпанных снегом тел.
"Лес, когда-то густой и высокий, уже не может скрыть даже малую группу людей, поэтому передвигаемся исключительно бегом несколько километров. Забегаем в тесный блиндаж. Еще совсем недавно здесь был враг, но воины из 108 бата 10 бригады успешно выбили их отсюда", - рассказывают Либеровы.
"Я внимательно смотрю, как меняются лица ребят перед выходом. Немного нервный смех меняется на суровое напряжение. Надо уходить, медлить больше нельзя", - пишут фотографы.
Они также отметили, что "выход" военных прошел достаточно успешно. Ребята забросали вражеский блиндаж гранатами, оккупантов ликвидировали, кроме одного: контуженый, он забаррикадировался, использовал для этого тела своих мертвых побратимов. Это распространенная практика.
Во время штурма один из украинских военных получил легкое ранение, рикошетом ударил вражеская пуля.
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