Фотографы показали, как наши воины штурмуют позиции россиян под Купянском: впечатляющие кадры

Как наши военные штурмуют позиции врагов

На Купянском направлении на штурм наши военные вышли малой группой ночью, чтобы до рассвета закончить.

"Задача - ликвидировать врага и продвинуться вперед. Если все будет хорошо, уже утром вернемся назад. "Если" - ключевое, когда речь идет о штурмовых действиях , ведь да, работает разведка, да, выбирается лучшее время и условия, но когда и на поле боя один на один против врага, это скорее лотерея, чем математика", - пишут фотографы.

Они добавляют, что чем ближе к позициям - тем больше разрушенной техники и присыпанных снегом тел.

"Лес, когда-то густой и высокий, уже не может скрыть даже малую группу людей, поэтому передвигаемся исключительно бегом несколько километров. Забегаем в тесный блиндаж. Еще совсем недавно здесь был враг, но воины из 108 бата 10 бригады успешно выбили их отсюда", - рассказывают Либеровы.

Как наши военные штурмуют вражеские позиции (фото: Instagram/libkos)

"Я внимательно смотрю, как меняются лица ребят перед выходом. Немного нервный смех меняется на суровое напряжение. Надо уходить, медлить больше нельзя", - пишут фотографы.

Они также отметили, что "выход" военных прошел достаточно успешно. Ребята забросали вражеский блиндаж гранатами, оккупантов ликвидировали, кроме одного: контуженый, он забаррикадировался, использовал для этого тела своих мертвых побратимов. Это распространенная практика.

Во время штурма один из украинских военных получил легкое ранение, рикошетом ударил вражеская пуля.

Как наши военные штурмуют вражеские позиции (фото: Instagram/libkos)