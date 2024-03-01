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"Весна. Защищаемся". В Генштабе показали подборку невероятных фото с фронта

Пятница 01 марта 2024 14:46
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"Весна. Защищаемся". В Генштабе показали подборку невероятных фото с фронта Фото с фронта поразили сеть (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сделали тематическую подборку с кадрами, которые были сделаны на фронте. Пришла весна, и среди мин и снарядов появляются первые цветы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который Генштаб разместил на Facebook.

"Весна. Защищаем 24/7. Присоединяйтесь. Вместе победим!", - говорится в описании к фото.

На кадрах, сделанных разными подразделениями и на разных направлениях, можно увидеть, как во время весны "просыпается" природа. Также на фото запечатлены военные, техника ВСУ.

Нет описания фотографии.

Нет описания фотографии.

Кадры с фронта (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

На мощных фото можно увидеть украинские поля, работу дронов, защитников нашей страны. А последний кадр в красных тонах будто бы напоминает о том, что даже несмотря на начало весны война продолжается.

На картинке может быть: текст

Нет описания фотографии.

На картинке может быть: подснежник

Подборка кадров с фронта от Генштаба (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как реагирует сеть

В комментариях под фото украинцы благодарят военных. Также они пишут:

  • "Спасибо за защиту. Низкий поклон нашим Воинам"
  • "Божьей помощи и победы нашей Украине"
  • "Слава Украине! Верим в ВСУ".

Напомним, недавно стало известно, что 13-летний школьник со Львовщины собрал более 2 миллионов на ВСУ.

Кроме того, ранее военный рассказал, как дроны изменили ход войны.

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