ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты впервые ударили по Купянску авиабомбой с кассетным зарядом

Купянск, Понедельник 04 марта 2024 16:20
UA EN RU
Оккупанты впервые ударили по Купянску авиабомбой с кассетным зарядом Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вчера, 3 марта, впервые использовали для удара по Купянску авиабомбу с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу для мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Накануне по Купянску впервые зафиксировали удар управляемой авиационной бомбой с кассетными зарядами. Это увеличивает зону впечатления и представляет еще большую угрозу для гражданских людей", - рассказал чиновник.

По его словам, из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из еще ряда населенных пунктов.

Принудительная эвакуация

Напомним, несколько дней назад глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о том, что в ближайшее время планируется начать принудительную эвакуацию семей с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад. Всего там проживают семьи со 161 ребенком.

Чиновник уточнял, что вопрос вынесут на Совет обороны Харьковской области.

Стоит заметить, что принудительная эвакуация детей в ряде населенных пунктов Харьковской области была объявлена еще в прошлом году. Такая потребность возникла из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росавиация Купянск Харьков Война России против Украины
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать