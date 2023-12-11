Приехал в Бельгию на лечение, а нашел суженую. Невероятная история любви украинского военного

Иногда счастье приходит, откуда мы его не ждем. Так случилось и с украинским военнослужащим Сергеем Антоненко, который уехал лечиться в Бельгию после тяжелого ранения в Херсонской области.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН рассказывает о невероятной истории любви нашего военного и бельгийки с украинскими корнями.

Ранение

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Сергей Антоненко пошел на войну добровольцем. Вместе с побратимами он штурмовал села в Херсонской области и зачищал их от коварного агрессора.

Отряд бойца шел, как правило, вслед за разведчиками. Однако оккупанты оставляли после себя опасные растяжки и ловушки. Одна из них и стала роковой для парня.

По словам военнослужащего, дом, в котором он получил многочисленные ожоги, потерял глаз, частично слух и искалечил ногу, разнесло вдребезги. Поэтому он рад просто потому, что смог выжить.

Лечение

После получения тяжелых травм, в сознание Антоненко пришел только в Днепре. Оттуда его перевели в Киев, однако уже вскоре он получил шанс пройти лечение в Бельгии.

В Брюсселе он уже около года и медицинскую помощь получает в военном госпитале имени королевы Астрид.

Госпиталь в Брюсселе (скриншот: youtube.com/ТСН)

Врачи, в частности, пытаются отрастить бойцу кость на ноге. Это необходимо для того, чтобы он снова мог ходить.

Любовь

Во время лечения за границей Сергей встретил свою "вторую половинку", будущего без которой теперь не представляет.

У Лидии Зубрицкой - украинские корни, хотя родилась и выросла она в Бельгии. С украинским бойцом она встретилась случайно.

Когда в прошлом году в больницу привезли раненых украинских военных, им понадобились волонтеры, которые помогли бы преодолеть языковой барьер.

Так девушка решила помогать врачам и пациентам вместе со своей мамой (которая по специальности - переводчик).

Позже Антоненко признался, что почти сразу влюбился в Лидию. Девушка же регулярно навещала и развлекала бойца, беспокоилась о нем, поскольку знала, что он - единственный из пяти военных, находящийся в Бельгии один (без спутницы).

Влюбленные практически всегда вместе (скриншот: youtube.com/ТСН)

Она полюбила его не за внешность, а за характер, духовные качества. Уже впоследствии она рассказала, что ей пришелся по душе веселый нрав парня. То, что он мог развеселить ее после тяжелого рабочего дня, полного стресса, и заставить смеяться.

Сейчас пара мечтает о скорейшем выздоровлении Сергея и возможности вернуться в Украину. Лидия планирует переехать вместе с любимым, ведь ей нравятся богатая украинская история, вкусная кухня и удивительные пейзажи.