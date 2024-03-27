Враг обстреливает Сумщину, потому что не способен обезопасить собственную границу от РДК, - военные

Об этом говорили в 13 выпуске совместного Центра противодействия дезинформации СНБО и Укринформ "О войне" его ведущие - лейтенант, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко и офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат".

В частности, Андрей Коваленко отметил, что операция российских добровольцев на территории Белгородской и других областей России активно продолжается: "По Белгороду прилетает постоянно и враг, как он подает это, в ответ начал бить по Сумщине. Преимущественно по приграничной, но прилетают иногда и в Сумы , и в Конотопе ракеты".

По его словам, в результате этих действий РФ некоторые села в Сумской области фактически стерты. "Великая Писаревка стерта, но враг запускает такую пропаганду, что, мол, посмотрите, все молчат о Большой Писаревке, это же второй Бахмут. Они максимализуют панические настроения среди людей Сумщины и продвигают тезис, что, мол, если бы РДК и легион" " туда не пошли, на территорию России, то все было бы на Сумщине хорошо. Умалчивают, что ее стабильно обстреливают с 2022 года", - отметил руководитель ЦПИ.

"Оказывается, Путин не может защитить границы своей страны. Не может справиться, как он говорит, с "власовцами", - добавил Коваленко.

В свою очередь Дмитрий "Дипломат" добавил, что такой же нарратив был и есть у россиян: "Они говорят, не было бы войны, если бы вы не начали 24 февраля в принципе защищаться, мы бы спокойно зашли себе в Киев и войны бы не было , и никто бы не умирал. Это абсолютно абсурдно и нелогично".

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли Сумскую область 27 раз. Зафиксировано 72 взрыва.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская и Свеская общины.