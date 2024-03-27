Ворог обстрілює Сумщину, бо не здатний убезпечити власний кордон від РДК, - військові

Про це говорили у 13-му випуску спільного Центру протидії дезінформації РНБО та Укрінформ "Про війну" його ведучі - лейтенант, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат".

Зокрема, Андрій Коваленко зазначив, що операція російських добровольців на території Бєлгородської та інших областей рф активно триває: "По Бєлгороду прилітає постійно і ворог, як він подає це, у відповідь почав бити по Сумщині. Переважно по прикордонню, але прилітають інколи і в Суми, і в Конотоп ракети".

За його словами, внаслідок цих дій РФ деякі села на Сумщині фактично стерті. "Велика Писарівка стерта, але ворог запускає таку пропаганду, що, мовляв, подивіться, всі мовчать про Велику Писарівку, це ж другий Бахмут. Вони максималізують панічні настрої серед людей Сумщини і просувають тезу, що, мовляв, якби РДК і легіон "Свобода Росії" туди не пішли, на територію росії, то все було б на Сумщині добре. Замовчують, що її стабільно обстрілюють з 2022 року", - зазначив керівник ЦПД.

"Виявляється, що Путін не може захистити кордони своєї країни. Не може впоратись, як він каже, з "власовцями", - додав Коваленко.

Своєю чергою Дмитро "Дипломат" додав, що такий самий наратив був і є у росіян: "Вони говорять, не було б війни, якби ви не почали 24 лютого в принципі захищатися, ми б спокійно зайшли собі б в Київ і війни б не було, і ніхто б не вмирав. Це абсолютно абсурдно і нелогічно".

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська обстріляли Сумську область 27 разів. Зафіксовано 72 вибухи.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська та Свеська громади.