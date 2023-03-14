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Залужный в День добровольца: "Враг хочет нас сломать, но нация - непобедима"

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Украина, Вторник 14 марта 2023 10:40
Залужный в День добровольца: "Враг хочет нас сломать, но нация - непобедима" Фото: Валерий Залужный поздравил с Днем добровольца (facebook com CinCAFU)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с праздником. 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца.

Памятная дата установлена в 2017 году, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Свое обращение Залужный опубликовал на странице Facebook.

Что написал Залужный в День добровольца

"Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Ежедневно. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит - быть добровольцем. Прежде всего, в героических боях на передовой. В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца, ради победы", - говорится в сообщении главнокомандующего.

"Враг хочет нас сломать, но нация добровольцев - непобедима. Сегодня все мы, как никогда, сплоченные и боремся за свою независимость. С Днем украинского добровольца!" - добавил он.

Залужный в День добровольца: &quot;Враг хочет нас сломать, но нация - непобедима&quot;

Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца (фото: facebook.com/CinCAFU)

Напомним, что дата 14 марта для Дня добровольца была выбрана неслучайно.

Именно в этот день в 2014 году на тренировочную базу в Новых Петровцах с Майдана Незалежности отправились первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана для формирования первого добровольческого батальона.

Мужчины и женщины самоорганизовались и отправились на восток Украины - в защиту нашего государства и его суверенитета от российских захватчиков.

Как мы ранее писали, Зеленский поручил Залужному найти подспорье для Бахмута.

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Валерий Залужный День добровольця