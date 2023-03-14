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Залужний у День добровольця: "Ворог хоче нас зламати, але нація - непереможна"

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 10:40
Залужний у День добровольця: "Ворог хоче нас зламати, але нація - непереможна" Фото: Валерій Залужний привітав з Днем добровольця (facebook com CinCAFU)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців зі святом: 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця.

Пам'ятна дата встановлена у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Своє звернення Залужний опублікував на сторінці у Facebook.

Що написав Залужний у День добровольця

"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги", - сказано в повідомленні головнокомандуючого.

"Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність. З Днем українського добровольця!" - додав він.

Залужний у День добровольця: &quot;Ворог хоче нас зламати, але нація - непереможна&quot;

Залужний привітав українців з Днем добровольця (фото: facebook.com/CinCAFU)

Нагадаємо, що дата 14 березня для Дня добровольця була обрана не випадково.

Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону.

Чоловіки й жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України - на захист нашої держави та її суверенітету від російських загарбників.

Як ми раніше писали, Зеленський доручив Залужному знайти підмогу для Бахмуту.

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Валерій Залужний День добровольця