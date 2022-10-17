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Атака дронов на Киев: разрушенный дом не подлежит восстановлению, - Кличко

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 17:34
Атака дронов на Киев: разрушенный дом не подлежит восстановлению, - Кличко Фото: разрушенный в результате атаки дронов дом в Киеве не подлежит восстановлению (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жилой дом в Киеве, который россияне атаковали 17 октября с помощью дронов-камикадзе, не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Дом разрушен полностью, он не подлежит восстановлению. Потому что там почти не осталось ничего от этого дома. Несущие конструкции разрушены", - сказал он.

По словам Кличко, в доме проживало 16 семей. В настоящее время их размещают в гостиницах.

Столичные власти также готовы предоставить им временное жилье и рассматривают возможность предоставления постоянного жилья.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136. Один из дронов попал в жилой дом в Шевченковском районе. В настоящее время известно о четырех погибших и четырех раненыхв результате атаки.

Также сообщалось, что столичные полицейские сбили один из вражеских беспилотников из стрелкового оружия и показали это на видео.

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Киев Виталий Кличко
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