"Очень больно смотреть на мой город, который почти сравняли с землей. Но я так скажу: каждый их человек ответит за свои преступления против Украины и против украинского народа", - сказал Филиппов.

Напомним, что до полномасштабного вторжения Авдеевка была промышленным центром с населением более 30 тысяч человек. Основным предприятием был Авдеевский коксохимический завод, который обеспечивал значительную часть доходов города.

В 2022 году Авдеевка стала одним из символов героического сопротивления, но также - примером варварского уничтожения украинских городов. Из-за длительных боев и массированных обстрелов россияне практически стерли город с карты. Тысячи жителей были вынуждены покинуть дома, многие погибли или считаются пропавшими без вести.

С февраля 2024 года Авдеевка находится под временной оккупацией России. Кремлевские пропагандистские ресурсы демонстрируют "восстановление" города, показывая отремонтированные фасады отдельных зданий. Однако эти действия носят преимущественно символический характер и не решают основных проблем тех немногочисленных жителей (около 600 человек), которые остались в населенном пункте.