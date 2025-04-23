Александр Филиппов: У "Александрии" нет боязни Лиги чемпионов

Главный бомбардир "Александрии" Александр Филиппов в интервью РБК-Украина откровенно рассказал о том, как команда борется за лидерство в УПЛ, почему не боится Лиги чемпионов и кто из его партнеров заслуживает вызова в сборную.

В эксклюзивном интервью для РБК-Украина нападающий "горожан" рассказал о впечатлениях от сезона, возможном вызове в сборную, а также поделился мыслями о тренере Руслане Ротане, назвал самых перспективных молодых игроков и объяснил, почему футбол теряет эмоции.

В июне 2024 года Александр присоединился к "Александрии". Уже в новой команде он стал автором яркого достижения - 24 августа 2024 года забил хет-трик в ворота "Шахтера", что принесло неожиданную победу "Александрии" со счетом 4:3. Это был его первый хет-трик в карьере, и сделал он это в 31 год и 306 дней, став одним из старейших авторов хет-триков в истории украинского чемпионата.

Свою футбольную карьеру Филиппов начал в молодежных командах, но настоящее признание получил во время выступлений за черниговскую "Десну". Именно там в сезоне 2019/2020 он забил 16 голов и привлек к себе внимание футбольного сообщества. Впоследствии перешел в "Днепр-1", где продолжил показывать хорошие результаты.

Александр Филиппов - украинский профессиональный футболист, который играет на позиции нападающего. Он родился в Авдеевке, а сейчас выступает за "Александрию", которая борется за чемпионство в Премьер-лиге и почти точно будет участвовать в еврокубках в этом сезоне.

– Как оцениваете выступления команды в текущем сезоне? По мнению некоторых экспертов, попадание в топ-3 - это результат низкого уровня футболистов "Динамо" и "Шахтера", или даже просто везения.

– Сезон еще не закончился, чтобы делать какие-то выводы. По результатам, которые вы видите, можно понять, что у нас хорошая и сбалансированная команда. Нам удается получать результаты путем самоотверженности.

Относительно того, что кто-то говорит, что "Динамо" и "Шахтер" слабые, - то это здесь ни при чем, ведь мы получаем свои победы.

– Вы сейчас лучший бомбардир клуба. Как вам удается часто забивать?

– Я нападающий и в мои обязанности входит забивать голы, начиная с тренировочного процесса. Ну и вообще на поле все зависит от каждого игрока, начиная от вратаря. Эти голы мне удается забивать благодаря моим партнерам, командным действиям, благодаря тому, как мы располагаемся на футбольном поле.

– Как считаете, "Александрия" сможет стать чемпионом в этом сезоне?

– Все возможно. Но, конечно, на длинной дистанции очень трудно противостоять таким командам, как "Динамо" и "Шахтер", ведь они на две головы сильнее, если учитывать кадровый потенциал. Но, у нас есть прекрасный коллектив, прекрасный тренерский штаб, который детально разбирает каждую игру. Поэтому говорю, что все возможно. Главное - не заглядывать далеко вперед. Ну и скажу, что на каждую игру мы выходим с мыслями о победе.

Фото: Александр Филиппов (t.me/fc_olexandriya_official)

– А потенциальное участие в Лиге чемпионов не пугает? Ведь это большая ответственность. Мы вот имели пример с "Днепром-1", когда команда, кажется, совсем не была готова к еврокубкам такого уровня.

– Как я уже говорил, давайте сначала доиграем этот сезон до конца и тогда будем смотреть, на каком месте мы завершим чемпионат. Конечно, никакой боязни Лиги чемпионов нет. Главное, всегда отталкиваться от своей игры, требовать максимум от себя на каждой тренировке и в каждом матче.

– Как влияет поддержка фанатов на вашу игру и на атмосферу в команде в целом? Заметно ли, что любовь к футболу в городе растет?

– Александрия всегда была футбольным городом, поэтому здесь много фанатов. Конечно, очень сильно повлияла война, ведь далеко не все люди могут попасть на стадион. Но, когда мы выходим на футбольное поле, то, конечно, чувствуется, что здесь люди живут футболом. Вы же видите, что всегда в домашних матчах наши трибуны гонят вперед.

– Как думаете, есть шанс что Сергей Ребров вас пригласит в сборную после успешного сезона в клубе?

– Это зависит от меня. Потому что если я буду продолжать так хорошо играть, то вполне возможно, что могу получить вызов. Главное не останавливаться, верить, и, думаю, что рано или поздно я попаду в национальную сборную.

– Как оцениваете игру Ивана Калюжного в сборной?

– Ваня благодаря своей работе на тренировках и в матчах показал свой уровень футбола. Поэтому в матчах за национальную сборную вы можете увидеть его невероятное желание и его отдачу. Поэтому я ему желаю продолжать в том же духе и сыграть не один десяток матчей за сборную.

– Кто, по вашему мнению, из ваших одноклубников недооценен тренерским штабом сборной?

– У нас в команде есть игроки, которые могут сыграть за национальную сборную. Например, это касается того же Саши Мартынюка, однако здесь не все просто, ведь на его позиции есть опытные и одновременно молодые ребята - Виталий Миколенко и Богдан Михайличенко. Также там может сыграть и Александр Зинченко, и Николай Матвиенко. Поэтому это такая сложная позиция, но Саша очень хорошо играет.

Также я скажу об Артеме Шабанове. Да, у нас все говорят о возрасте, но если футболисту 33 года, а он показывает хороший уровень, то почему бы не вызвать его в сборную?

– Кто сейчас из молодых футболистов "Александрии" имеет наибольший потенциал? Кого ждет большое футбольное будущее?

– Можно по-разному трактовать понятие "молодой футболист". Например, того же Хуана Беззеру или Даниила Ващенко можно считать молодыми игроками.

При этом есть ребята, которым 17-18 лет и они очень талантливы и хорошо играют. Я считаю, что молодой вратарь Назар Макаренко имеет хороший потенциал и у него может быть большое будущее. Если они будут слушать тренеров и работать над собой, то обязательно все получится.

– Можете сравнить подходы Руслана Ротаня с работой других тренеров, под руководством которых вам приходилось играть? В чем его "фишка"?

– Руслан Петрович понимает нас и по-человечески, и по-футбольному. То есть он понимает, в каком мы состоянии, ведь сам сыграл не одну сотню матчей. Он молодой и амбициозный тренер, который пытается донести до нас свои идеи. Он имеет свое видение, доносит нам полезную информацию, мы делаем разбор соперника и выполняем на футбольном поле то, чего он хочет.

Не могу сказать, что он мягкий тренер, ведь Руслан Петрович довольно импульсивный. Скажем так, у него есть золотая середина.

Фото: Александр Филиппов (instagram.com/fcolexandriya)

– Вы родились в Авдеевке, которая полностью разрушена оккупантами. Какие эмоции вы испытываете к россиянам?

– Очень больно смотреть на мой город, который почти сравняли с землей. Но я так скажу: каждый их человек ответит за свои преступления против Украины и против украинского народа!

– Недавно Мемфис Депай сказал, что футбол становится все более скучным. Есть правда в его словах?

– Да, частично я согласен со словами Депая. Скажу даже, что футбол не то чтобы становится скучнее, а просто более таким роботизированным. Все больше становится тренерских команд и меньше самой импровизации футболистов. То есть игроки теряют свою индивидуальность и вынуждены делать то, что им скажут. Это конечно влияет на зрелищность футбола, которая понемногу теряется

– Кем вы видите себя после завершения карьеры: тренером, агентом, спортивным директором?

– Пока не думаю над завершением карьеры. Здоровье мне позволяет играть, желание также очень большое. Поэтому, хочу наслаждаться футболом.