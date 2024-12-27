В какой стране больше всего пирамид? Нет, это не Египет!

Когда речь заходит о пирамидах, большинство сразу представляет Египет с его Великими пирамидами Гизы. Но знали ли вы, что наибольшее количество этих древних монументов расположено вовсе не в Египте?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания IFLScience рассказывает, какая африканская страна является лидером по количеству пирамид.

Судан: страна с наибольшим количеством пирамид

В Судане находится от 220 до 255 пирамид, что значительно превышает количество, построенное в Египте. Для сравнения, количество египетских пирамид, по оценкам, составляет примерно 118.

Пирамиды Судана расположены в основном в некрополях древнего царства Куш, в частности в Мероэ и Эль-Курру. В отличие от египетских, эти сооружения обычно меньше по размерам, но не менее важны с исторической точки зрения.

Уникальная архитектура нубийских пирамид отражает стремление правителей Куша подражать стилю египетских фараонов. Большинство из них были построены между III веком до н.э. и IV веком н.э., служа гробницами для королевской династии.

Нубийские пирамиды также поражают своим количеством, ведь они почти вдвое превышают количество пирамид во всем Египте. Эти сооружения являются молчаливыми свидетелями многовековой культуры и традиций Нубии, которые заслуживают большего признания.

Пирамиды в Судане более "остроконечные" чем египетские (фото: Википедия)

Царство Куш и Черные фараоны

Древнее царство Куш возникло в VIII веке до н.э. в регионе Нубия, который простирался от Асуана в Египте до Хартума в Судане. В этот период Куш стал мощным государством, а его правители даже захватили контроль над Египтом, основав 25-ю династию, известную как династия Черных фараонов.

Первый из них, Пие, начал новую эпоху, захватив Египет около 770 года до н.э. и сделав столицей Куша город Напата. Именно Пие первым приказал построить пирамиду для собственного захоронения в некрополе Эль-Курру, следуя традициям египетских фараонов.

После потери контроля над Египтом кушиты вернулись в Нубию, основав новую столицу в Мерое, где продолжили традицию возведения пирамид. Черные фараоны не только строили пирамиды, но и значительно повлияли на культуру и религию региона. Их правление стало одним из самых ярких периодов в древней истории Африки.

В суданских пирамидах мы видим знакомую египетскую символику (фото: Википедия)

Некрополь Мерое: центр нубийских пирамид

Мерое стало настоящим сердцем кушитской цивилизации, где построено около 200 пирамид. В некрополе Мерое похоронен 41 представитель королевской семьи, а каждая пирамида имеет уникальный стиль и пропорции. Огромные объемы строительства свидетельствуют о богатстве и расцвете царства в этот период.

Пирамиды Мерое хранят память об эпохе, когда Куш был одним из самых могущественных государств Африки. Однако уже в IV веке н.э. царство пришло в упадок из-за конфликтов с Римской империей и соседним королевством Аксум.

Заброшенные пирамиды долгое время оставались в забвении, пока в 1830-х годах их не открыл итальянский археолог Джузеппе Ферлини. Многие из этих пирамид стали вдохновением для архитектурных стилей других регионов. Сегодня Мерое признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, но требует больше внимания со стороны ученых и туристов.

Комплекс пирамид в Мерое (фото: Википедия)

Сегодняшнее состояние нубийских пирамид

К сожалению, многие пирамиды Судана были серьезно повреждены в результате разграблений. Наибольший ущерб нанес Ферлини, который уничтожал вершины монументов в поисках сокровищ, оставив их в состоянии руин. В последующие годы естественное разрушение и недостаток финансирования только усугубили ситуацию.

Дополнительным фактором стали многочисленные гражданские войны в Судане, которые начались в 1950-х годах и продолжаются до сих пор. Из-за этого страна не смогла развить туризм, который мог бы помочь в реставрации и сохранении памятников.

Несмотря на это, пирамиды Мерое остаются символом древней культуры и архитектурного наследия Нубии. Их состояние требует значительных усилий для сохранения и реставрации, ведь это уникальные памятники мирового значения.