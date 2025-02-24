Мировые звезды, которые активно поддерживают Украину: кто и как помогает нам с 2022 года

Анджелина Джоли

Американская актриса поддерживает нашу страну с 2014 года. Но после начала полномасштабной войны ее приезд во Львов стал для украинских фанов настоящим приятным шоком. Она прибыла туда как посол доброй воли ООН, и в своих соцсетях неоднократно призывала мир не оставаться в стороне.

Анджелина Джоли во Львове (фото: t.me/UkrzalInfo)

Лиев Шрайбер

Звезда "Людей X" активно поддерживает нашу страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Он - амбассадор United24, и немало его публикаций в Instagram посвящены Украине. В апреле 2022 года знаменитость помогал готовить борщ на польско-украинской границе, а в августе того же года приехал в Киев и лично пообщался с Владимиром Зеленским.

Кейт Миддлтон

Представительница королевской семьи, как и другие ее родственники, тоже поддерживает нашу страну в период войны. Жена принца Уильяма даже появилась в клипе группы Kalush Orchestra для "Евровидения-2023", который показали на открытии гранд-финала масштабного песенного мероприятия.

Кэтрин Винник

Канадская актриса не только поддержала нашу страну, но и приехала в Киев, сфотографировалась на фоне вражеской техники на Михайловской площади вместе с другой актрисой украинского происхождения - Иванной Сахно. Обе - амбассадоры United24.

Кэтрин Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Барбра Стрейзанд

Исполнительница и актриса - в числе знаменитостей, кто выразил поддержку украинскому народу после начала полномасштабной войны. От платформы United24 она получила вышиванку с уникальным орнаментом, и в соцсетях ранее хвасталась подарком, а также призвала мир присоединиться к сбору на реконструкцию Бузовской школы, которая расположена на Киевщине.

Барбра Стрейзанд (фото: instagram.com/u24.gov.ua)

Тильда Суинтон

Британская актриса по-своему поддержала нашу страну. Знаменитость покрасила волосы в желтый цвет и с новой прической появилась на красной дорожке. Свой образ для завершенности она дополнила голубой рубашкой. Таким образом селебрити привлекла внимание общественности к войне в Украине, которую начала Россия.

Тильда Суинтон (фото: Getty Images)

Мадонна

Артистка выбирает аксессуары от украинского дизайнера Руслана Багинского, однако только на этом ее поддержка нашей страны не заканчивается. На одном из своих концертов звезда мирового масштаба развернула украинский флаг, а также она приобщалась к помощи фонду "Голоси дітей".

В июне прошлого года селебрити поддержала Глобальный саммит мира в Швейцарии, который инициировала Украина. В Instagram певица обнародовала кадры российско-украинской войны и напомнила о похищенных Россией детях.

Кроме того, звезда раскритиковала Трампа.

Сара Джессика Паркер

Продюсер, актриса и модель неоднократно демонстрировала, что она на стороне Украины. Знаменитость поддерживала нашу страну материально, перечислив деньги UNICEF, "Лікарям без кордонів" та Sunflower of Peace. Также она - продюсер документальной ленты о группе украинских танцоров в эмиграции, которые создали новую балетную труппу United Ukrainian Ballet.

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Джек Глисон

Звезда "Игры престолов" посещал нашу страну с важной миссией - передать пикап от британских волонтеров украинским военным. Он имел несколько встреч в Киеве и даже выставил на продажу куклу своего персонажа из сериала в рамках благотворительного аукциона.

Джек Глисон в Киеве (facebook.com/kateryna.chepura)

Бен Стиллер

Голливудский актер и посол доброй воли ООН в 2022 году также побывал в Украине. Бен встретился с Владимиром Зеленским, посетил Ирпень и Макаров, а также пообщался с украинцами. Звезда собственными глазами увидел страшные последствия российской агрессии на украинской земле.

Бен Стиллер (фото: instagram.com/benstiller)

Стинг

Британский музыкант на одном из своих концертов в Польше выразил слова поддержки украинцам. А для того, чтобы все присутствующие точно его поняли, певец пригласил на сцену актера Мацея Штура, чтобы тот перевел его речь на польский язык.

Также музыкант спел "Shape of my Heart" в сопровождении бандуры, на которой играл украинский военный Тарас Столяр.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Поскольку Мила имеет украинское происхождение, то она не осталась в стороне и вместе со своим мужем присоединилась к помощи. Знаменитости собрали миллионы долларов и привлекли более 65 тысяч человек во всем мире. В 2022 году пара подарила 20 тысяч бронежилетов для украинской армии.

Стивен Кинг

Американский писатель - также в списке тех, кто вместе с Украиной в войне против России. С первого дня он выразил нам свою поддержку и продолжает это делать до сих пор. В соцсетях знаменитость призывает РФ прекратить агрессию и убийства мирного населения Украины. Также он появлялся в футболке с надписью "I Stand with Ukraine".

Стивен Кинг (фото: соцсеть х)

Эд Ширан

Британский исполнитель вместе с украинской группой "Антитіла" выпустил совместную песню на тему войны. Позже Тополя рассказывал, что его зарубежного коллегу беспокоит все, что происходит в нашей стране.

А в апреле 2022 года Ширан презентовал клип, который был снят в Киеве до полномасштабной войны.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер одним из первых заявил о своей поддержке Украины. В марте 2022 года во время международного кинофестиваля в Санта-Барбаре он вышел на сцену с сине-желтым флагом в руках. А во время общения с журналистами появился в смокинге с прикрепленной к пиджаку желто-голубой лентой. Камбербэтч призвал мир помогать украинцам и делать все возможное для их победы над врагом.

Бенедикт Камбербэтч в 2024 году (фото: wikipedia)

Шон Пенн

Американский кинорежиссер активно поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. Он призывал правительство США закрыть небо над Украиной и действовать решительно.

Также Пенн выступал за предоставление оружия украинской армии и более пяти раз посещал страну в период войны. Он создал благотворительную организацию Core, которая помогает украинским беженцам не только за рубежом, но и в украинских городах. Кроме того, режиссер снял документальный фильм о нашей стране.

Шон Пенн с Владимиром Зеленским (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Дэн Рейнольдс

Лидер группы Imagine Dragons на своих концертах разворачивает украинский флаг и выражает слова поддержки украинцам. Музыкальная группа является амбассадором United24, а в мае 2023 года коллектив презентовал песню и клип, снятый в разрушенном украинском селе на Николаевщине. Главным героем видео стал 14-летний Саша.

Тимоти Снайдер

Это американский историк и писатель, посол United24, и он активно поддерживает Украину в войне с Россией, часто напоминая о российской агрессии в соцсетях. В 2023 году Снайдер занимался сбором средств на систему для обнаружения дронов и ракет. Впервые о своей проукраинской позиции он заявил еще в 2014 году.

Тимоти Снайдер (фото: wikipedia)

Джессика Честейн

Голливудская актриса приезжала в Киев, чтобы выразить поддержку Украине и пообщаться с украинцами. Она посетила детские больницы, побывала в Офисе Президента и призвала участвовать в сборах средств на помощь пострадавшим. В соцсетях звезда также опубликовала фото на фоне украинского поезда.

Джессика Честейн и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Джейми Ли Кертис

Актриса, писательница и общественный деятель осудила действия Путина против Украины. Она использует свои соцсети для освещения войны, помогает больницам и призывает молиться за пострадавших детей и их родителей.

Джейми Ли Кертис (фото: wikipedia)

Алисса Милано

Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" рассказала миру об обстреле россиянами национальной детской больницы "Охматдет", опубликовав в соцсетях скриншот новости и фото последствий удара. На момент попадания в больнице, как известно, находились врачи и дети.

Катрин Денев

Французская актриса, продюсер и модель также поддержала Украину. В 2022 году она появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с нашивкой в виде сине-желтого флага на рубашке. Звезда сказала, что "ее ум и душа - с Украиной". А в 2024 году вместе с командой United24 Денев записала видеообращение по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России.

Pink Floyd

Легендарная британская рок-группа поддержала Украину музыкальной премьерой. Впервые за 28 лет коллектив выпустил песню, в припеве которой звучит вокал лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка. Композиция "Ой у лузі червона калина" прозвучала на весь мир, а сама группа таким образом выразила свою проукраинскую позицию.