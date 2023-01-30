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Что делать, если военный не выходит на связь: советы Минобороны

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Понедельник 30 января 2023 15:24
Что делать, если военный не выходит на связь: советы Минобороны Что делать, если исчезла связь с военным (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В условиях полномасштабного вторжения почти каждый украинец имеет родственника или знакомого, который служит в армии. Для близких очень важно поддерживать связь с военным, однако это не всегда может удаваться.

Что делать, если военный перестал выходить на связь, рассказали в Telegram-канале Минобороны.

Четкий алгоритм действий

Если ваш знакомый или родственник не выходит на связь длительно, необходимо сообщить об этом соответствующим органам.

Куда звонить

  • Уполномоченный по пропавшим без вести: (099) 792-01-26
  • Горячая линия помощи: 0 800 339 247
  • Написать в мессенджеры: (095) 896-04-21

Что делать, если военный не выходит на связь: советы Минобороны

Об исчезновении военного нужно сообщать как можно скорее (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Какие данные нужно предоставлять

  • фамилия, имя и отчество
  • дата рождения
  • паспортные данные
  • личный номер и номер военного билета или жетона
  • контактные данные места постоянной дислокации территориального центра комплектования и социальной поддержки
  • ФИО и контакты непосредственного командира и командира части
  • контактные данные военкомата, из которого был призван защитник
  • телефоны горячей линии части, бригады, группировка
  • дату, когда потеряли связь с родным человеком

Если вы видели фото или другие сведения о пропавших в пабликах или социальных сетях, также сообщайте эту информацию. Для установки местопребывания будут полезны любые известные данные.

Раньше мы рассказывали, как сняться со статуса ВПЛ.

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