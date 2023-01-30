Что делать, если военный не выходит на связь: советы Минобороны

В условиях полномасштабного вторжения почти каждый украинец имеет родственника или знакомого, который служит в армии. Для близких очень важно поддерживать связь с военным, однако это не всегда может удаваться.

Что делать, если военный перестал выходить на связь, рассказали в Telegram -канале Минобороны.

Четкий алгоритм действий

Если ваш знакомый или родственник не выходит на связь длительно, необходимо сообщить об этом соответствующим органам.

Куда звонить

Уполномоченный по пропавшим без вести: (099) 792-01-26

Горячая линия помощи: 0 800 339 247

Написать в мессенджеры: (095) 896-04-21

Об исчезновении военного нужно сообщать как можно скорее (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Какие данные нужно предоставлять

фамилия, имя и отчество

дата рождения

паспортные данные

личный номер и номер военного билета или жетона

контактные данные места постоянной дислокации территориального центра комплектования и социальной поддержки

ФИО и контакты непосредственного командира и командира части

контактные данные военкомата, из которого был призван защитник

телефоны горячей линии части, бригады, группировка

дату, когда потеряли связь с родным человеком

Если вы видели фото или другие сведения о пропавших в пабликах или социальных сетях, также сообщайте эту информацию. Для установки местопребывания будут полезны любые известные данные.