Что делать, если военный не выходит на связь: советы Минобороны
В условиях полномасштабного вторжения почти каждый украинец имеет родственника или знакомого, который служит в армии. Для близких очень важно поддерживать связь с военным, однако это не всегда может удаваться.
Что делать, если военный перестал выходить на связь, рассказали в Telegram-канале Минобороны.
Четкий алгоритм действий
Если ваш знакомый или родственник не выходит на связь длительно, необходимо сообщить об этом соответствующим органам.
Куда звонить
- Уполномоченный по пропавшим без вести: (099) 792-01-26
- Горячая линия помощи: 0 800 339 247
- Написать в мессенджеры: (095) 896-04-21
Об исчезновении военного нужно сообщать как можно скорее (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Какие данные нужно предоставлять
- фамилия, имя и отчество
- дата рождения
- паспортные данные
- личный номер и номер военного билета или жетона
- контактные данные места постоянной дислокации территориального центра комплектования и социальной поддержки
- ФИО и контакты непосредственного командира и командира части
- контактные данные военкомата, из которого был призван защитник
- телефоны горячей линии части, бригады, группировка
- дату, когда потеряли связь с родным человеком
Если вы видели фото или другие сведения о пропавших в пабликах или социальных сетях, также сообщайте эту информацию. Для установки местопребывания будут полезны любые известные данные.
Раньше мы рассказывали, как сняться со статуса ВПЛ.
Читайте также, как спастись во время атаки дронов-камикадзе.