Они строят качественный диалог. Названы знаки Зодиака с высоким социальным интеллектом

Если кому-то и удается демонстрировать незаурядные коммуникативные навыки во время диалогов, то лишь следующим пяти астрологическим символам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которых астрологи назвали наиболее социально интеллектуальными.

Весы

Этот знак Зодиака является мастером общения. Он умеет слушать и отвечать, улавливая малейшие детали. Весы не обороняются, напротив, они выражают свое мнение и демонстрируют справедливость во всем, что делают и говорят. Никто не владеет так хорошо своим социальным интеллектом, как этот астрологический символ.

Близнецы

Это умный воздушный знак обладает значительным количеством информации, его ум постоянно остается открытым. Близнецы хорошо умеют справляться с разногласиями в мыслях. Они открыты к продуктивному и качественному диалогу, готовы выслушать и подробно объяснить свою позицию.

Водолей

Если кто-то и знает, как заставить разных людей чувствовать себя рядом друг с другом непринужденно, это именно этот знак Зодиака. Он доброжелателен и привлекателен, знает, как качественно общаться.

Водолеи не принимают вещи близко к сердцу, когда речь идет об определенных вопросах в общении. Они постоянно работают над собой, поскольку понимают, что только так могут познавать новое и становиться лучше.

Эти знаки Зодиака умеют качественно общаться (фото: unsplash.com)

Рыбы

Эмоционально разумный астрологический символ он заставит любого чувствовать себя желанным и нужным. Хотя Рыбы - не самый социальный знак Зодиака, они демонстрируют свою магию во время личных разговоров. Они - духовные люди, они видят вне поверхности и смотрят непосредственно на то, что происходит глубоко внутри.

Дева

Этот знак Зодиака является отличным слушателем и хорошо понимает, что не все в этом мире вращается вокруг него. Девы хорошо подумают, прежде чем публиковать что-нибудь в интернете. Они не любят опрометчивых реакций или провокаций. Эти люди готовы избавиться от общения с теми, кто стремится любой ценой выиграть спор вместо того, чтобы выбрать конструктивный диалог.