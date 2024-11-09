Могут лечить сердца других. Какие знаки Зодиака обладают целебными способностями

Глагол "лечить" происходит от древнего слова, что означает "делать целым" или "возвращать что-то в прежнее здоровое состояние". Страдание - часть человеческого существования, и неважно, речь идет о духовной боли, психологической или физической, целители всегда являются одними из самых благородных и уважаемых личностей в культуре.

Они имеют спокойную душу, умеют оказывать эмоциональную поддержку и, скорее, нежны и скромны, нежели конфронтационны и эгоцентричны.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые могут обладать такими способностями, и РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World пишет об этом подробнее.

Рак

Этот знак, названный в честь созвездия в Северном небесном полушарии, известен умением слушать свою интуицию. Раки обычно являются домоседами и не любят искать приключений; они ценят уют дома, который является лучшим местом для их комфорта.

Рыбы

Это посредники между физическими и метафизическими мирами, и еще это глубоко эмпатический и интуитивный знак Зодиака. Рыбы могут определить, когда вам плохо даже если вы не скажете ни слова.

Они замечательные слушатели, а их нежное, успокаивающее поведение позволяет чувствовать себя комфортно и делиться сокровенными мыслями, давая ощущение полного доверия и расслабленности. Рядом с Рыбами вам даже не будет стыдно плакать, ведь хороший плач иногда - лучший способ исцелить душу.

Какие знаки Зодиака могут исцелять души и сердца людей (фото: unsplash.com)

Дева

Этот знак является заземленным и стабильным, а Меркурий наделяет его волшебными коммуникативными способностями. Если у вас что-то болит, знайте, что можно обратиться к Деве и рассказать о наболевшем.

Дева будет внимательно слушать, воспринимая все ваши мысли, и сделает все, чтобы улучшить ваше настроение, даже если все кажется темным и безнадежным.

Как говорил один из древних мыслителей: "Хорошее настроение - лучший целитель".

Козерог

По своей природе он способен решать проблемы и сохранять спокойствие в хаосе. Козерог может предложить утешение во время стресса и обеспечить безопасное место в трудные времена.

Его строгая трудовая этика и склонность к практичности основываются на глубоком убеждении, что лучший способ борьбы с отчаянием - это тщательно продуманный план. Если Козерог найдет птенца с раненым крылом, он заберет его, выходит до тех пор, пока не сможет отпустить на волю.