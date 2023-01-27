7 советов, которые помогут вашему маникюру "прожить" гораздо дольше

Красивый маникюр удовольствия не из дешевых. Поэтому хочется, чтобы он прослужил как можно дольше и при этом не потерял своего вида. Такого результата можно добиться, если придерживаться следующих советов.

О том, какие простые советы помогут вашему маникюру прожить дольше, рассказываем в материале ниже.

Подготовьте основу для маникюра

Если вы делаете себе маникюр сами, то очень важно для начала правильно подготовить ногти. Для этого нужно хорошо обезжирить ногтевую пластину.

Используйте специальные средства или можно взять спирт. После обезжиривания к ним нельзя прикасаться пальцами, поскольку это повлияет на качество покрытия.

Нюдовое покрытие

Долго прослужит маникюр, сделанный в тонах, лишь слегка отличающихся от оттенка кожи. Такие цвета гораздо практичнее, чем темные с ярким декором. Когда ногти отрастут, это будет почти незаметно.

Френч

Еще один вариант маникюра, который долго "проживет" - французский. Имеется в виду именно нюдовые тона базы. Такой маникюр одновременно стильный и изысканный, но не крикливый. А его главное преимущество в том, что он также не теряет своего вида даже спустя три недели с момента нанесения покрытия.

Матовые топы

Матовое финишное покрытие ногтя обеспечивает его длительный термин "эксплуатации". То есть на ногтях не будет сколов, царапин или микротрещин. Кроме того, отросший ноготь, покрытый матовым лаком, не так сильно привлекает внимание, как это делают блестящие лаки.

Минималистичный дизайн

Ногти с минимальным дизайном также дольше сохраняют свой "товарный вид". Потому что нет блесток, которые могут отпасть. Ногти можно украсить мелким рисунком или покрыть лаком бледного цвета.

Кончики украшают фольгой или геометрическими формами. Такой маникюр не потеряет красоты, даже когда ногти отрастут.

Используйте перчатки

Выполняя бытовую работу, одевайте перчатки. Они защитят ваши ногти от влаги, царапин и сколов. А также от влияния моющих средств. Так маникюр прослужит подольше.

Масло как защита

Также следует на ногти наносить кокосовое или специальное косметическое масло перед тем, как идете в душ. Такое средство защитит от воздействия горячей воды, гелей и шампуня.