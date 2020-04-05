Антисанітарія і холод: українці показали умови обсервації під Одесою

Карантин в Україні через коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною обсервації українців, які повертаються з-за кордону

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжений до 24 квітня. Крім того, з завтрашнього дня, 6 квітня, вводиться більш жорсткий карантин. Українці, які повернулися з Молдови в Україну, скаржаться на умови обсервації. За їх словами, під Одесою їх містять в неприйнятних умовах.

У селищі Лиман 14-денну обсервацію проходять 16 осіб, серед яких 10-тирічна дитина і 75-ти річна жінка після операції. Всі вони повернулися з Молдови, і тепер дотримуються правил карантину. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsk News.

Українці на обсервації під Одесою (аудіо: YouTube)

При цьому люди скаржаться на жахливі умови перебування. Так, щоб зігрітися вони топлять пічку, але це особливо не допомагає. Крім холоду, люди скаржаться на антисанітарію. За їх словами, у них немає питної води і світла в деяких кімнатах.

Українці на обсервації під Одесою (відео: YouTube)

Люди скаржаться, що поліція не приймає виклики, а гаряча лінія не відповідає. За їх словами, вони не підписувалися на такі умови. Їх запевняли, що обсервація буде проходити в престижному готелі "Жовтневий", який знаходиться в центрі Одеси.

Українці на обсервації під Одесою (відео: YouTube)

Нагадаємо, що журналістка Тетяна Боковня на своїй сторінці в Facebook дала відповіді на найпопулярніші питання щодо карантинних заходів, які будуть введені з 6 квітня.