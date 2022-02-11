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Весілля у метавсесвіті через "Дія". Федоров розповів про роботу із РАЦСами

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П'ятниця 11 лютого 2022 18:41
Весілля у метавсесвіті через "Дія". Федоров розповів про роботу із РАЦСами Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (пресслужба Мінцифри)
Автор: Сергій Пишкін

У застосунку "Дія" в майбутньому можуть появитися послуги РАЦСів. Йдеться про отримання копії свідоцтва про народження та копії свідоцтва про шлюб.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров заявив, що один візит для того, аби подати заяву або ж розписатися, все ж потрібно буде зробити.

"Один візит потрібно буде точно зробити. Є закон, який регулює процес одруження. Ми прийняли постанову, щоб можна було перший крок зробити онлайн. Далі будемо дивитися", - заявив міністр.

Також Федоров додав, що у користувачів "Дії" можна буде запитати про те, чи варто прибрати процедуру походу до РАЦСу. Водночас запуск нових послуг у застосунку - питання часу й законодавства.

На питання чи можливі весілля в метавсесвіті через "Дію" в майбутньому, міністр відзначив що у цій сфері варто глибше розібратися, оскільки є інститути сім’ї та шлюбу. Важливо, аби відповідні нововведення не знецінили їх.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Дія" презентувала нові функції під час саміту, а також розкривало усі цікаві подробиці про них.

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Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації
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