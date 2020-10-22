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Під Вінницею в одному будинку загинули троє маленьких дітей

Вінницька область, Четвер 22 жовтня 2020 09:51
Під Вінницею в одному будинку загинули троє маленьких дітей
Під Вінницею загинули троє дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Тіла дітей знайшли рятувальники рано вранці

У Вінницькій області рятувальники виявили тіла трьох дітей в одному будинку. За попередніми даними, малюки загинули від отруєння чадним газом.

Як повідомили у відділі комунікації Державної служби з надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області. Про це пише "Інтерфакс-Україна"

21 жовтня в приватному будинку були виявлені тіла трьох дітей. Двом з них було 5 років і 3 роки, вік старшої дитини не вказується. Також знайдений один дорослий чоловік у непритомному стані. Його негайно госпіталізували у лікарню.

Наголошується, що співробітники ДСНС не виявили слідів пожежі й за попередніми даними, причиною смерті дітей стало отруєння чадним газом.

"21 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в с. Голодьки Хмільницького району у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих (з них 2 дітей 2015 і 2017 р. н.) і 1 людини у несвідомому стані, госпіталізованого в лікарню", - сказано в повідомленні відомства. Деталі трагедії встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві помер поет Юрій Тітов і рідні влаштували скандал медикам і поліцейським.

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