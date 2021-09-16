У Бердянську туристи зняли полчища комарів: рояться біля людей (відео)
Фото: у Бердянську побачили полчища комарів (pixabay.com)
На популярному українському курорті Бердянськ побачили полчища комарів. Так принаймні стверджують туристи.
Комах показали на відео, опублікованому на сторінці Новини Бердянська в Facebook.
"Автор відео запевняє, що сірі хмари - це скупчення комарів, які вітер несе над територією курорту в Бердянську", - сказано під відео.
Хмари комарів у Бердянську показали на відео
У коментарях українці відреагували іронічно на опубліковане відео.
- То дух курорту... не може спокій знайти дивлячись у що перетворили курорт.
- У теплі краї полетіли.
- Сьогодні з обіду на азмолі з'явилося багато мошок.
- Не дивно, їх стільки було.
- Їх забирає вітром в пекло, де їм і місце.
Нагадаємо, що цього літа в Бердянську туристи скаржилися на величезну кількість комарів, медуз. Люди стверджували, що відпочинок перетворювався на пекло.
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