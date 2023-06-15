RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волосы росли в глазу: во Львове врачи удалили ребенку редкую кисту

Во Львове в глазу ребенка обнаружили редкую кисту (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове офтальмологи провели уникальную микрохирургическую операцию 11-летней девочке. Специалисты обнаружили у ребенка очень редкую патологию.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что обнаружили

Девочка Алевтина родилась с кистой в правом глазу. Однако родители девочки об этом не знали. Все потому, что образование долгое время было незаметным и не доставляло никаких хлопот. Расти киста начала всего несколько лет назад.

Сначала глаз необычно чесался. А потом девочка заметила в нем волоски, росшие изнутри.

Дермоедная киста разместилась за нижним веком, распространилась на глазное яблоко и деформировала глазную щель. Кроме того, волосы, росшие из кисты, становились все толще. Чтобы выщипывать их из глаза, девочка раз в несколько недель посещала специалистов.

Как прошла операция

Через некоторое время родители решились на операцию, ведь образование деформировало лицо 11-летней девочки.

К моменту операции киста достигала 12х6 мм. Чтобы не оставить на глазах ребенка никаких дефектов, врачи оперировали с помощью микрохирургических инструментов.

Хирурги обнаружили, что киста успела прорасти глубоко в веко. К счастью, вмешательство прошло удачно.

Рана на глазу быстро зажила. Сейчас ребенок хорошо чувствует себя и не боится смотреть в зеркало.

Во Львове в глазу ребенка обнаружили редкую кисту (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове срочно спасали новорожденную девочку, у которой обнаружили гигантскую кисту.

Также мы писали, что украинские врачи с помощью 3D-пластики восстановили лицо женщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
кістаоперацияглаз