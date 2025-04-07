Волосы пушистые и крутятся? Вот какие способы помогут этого избежать

Сухие, пушистые и непослушные волосы могут испортить даже самую лучшую прическу. С этой проблемой можно справиться с помощью простых способов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Солнце является естественным источником витамина D, который очень важен, но он также может сделать наши волосы пушистыми и изменить их цвет. Тепло может вызвать завивание, тогда как УФ-лучи также могут повредить пряди.

Эксперт по уходу за волосами Анабель Кингсли рассказала, как сохранить волосы гладкими и блестящими со сменой сезонов и наступлением теплой погоды.

Увлажняющий шампунь

Волосы, склонные к завиванию, могут ухудшиться весной из-за повышенной влажности и дождливых дней. Когда волосы намокают, то связи, которые помогают поддерживать их форму, временно разрываются. Поэтому они становятся вьющимися.

Стоит использовать увлажняющий шампунь для вьющихся и скручивающихся волос, а также средства, которые будут покрывать кутикулу гидрофобным (водоотталкивающим) слоем.

Средства будут помогать не пропускать влагу в волос, не давая волосам завиваться.

Теплозащита

Большинство ассоциирует термозащиту с защитой волос от горячих приборов - фена или утюжка. Но такие средства также способны уберечь волосы от солнечных лучей.

Оказывается, некоторые термозащиты действительно могут обеспечить UV-защиту, однако не все.

Частое питье

Почти половина женщин (45%) моют голову лишь два-три раза в неделю, 21% через день и лишь каждая десятая ежедневно. Иногда этого бывает недостаточно, ведь кожа головы, по сути, является продолжением кожи на лице, она избавляет мертвых клеток кожи, производит кожный жир, собирает грязь, пыль и пот.

К каждому волосяному фолликулу прикреплена сальная железа, которая также вырабатывает кожное сало, и нечастое мытье волос может привести к накоплению грязи, отмерших клеток кожи и жира.

Мытье головы также помогает предотвратить такие проблемы кожи головы, как появление перхоти.

Анабель рассказала, что основной причиной жирности волос является их недостаточное мытье. Старайтесь мыть волосы через каждые два дня. Наносите средство и примерно одну минуту нежно массируйте кожу головы. Хорошо промойте, чтобы удалить остатки шампуня, а также грязь, жир и мертвые клетки кожи.