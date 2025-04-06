Принимаете витамины, но волосы продолжают выпадать? Названо 14 неожиданных причин
Прием витаминов - важный шаг в борьбе с выпадением волос, но иногда этого недостаточно. Часто волосы продолжают выпадать, даже если придерживаться правильного питания и принимать добавки.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных факторах, которые могут влиять на здоровье волос.
Причины выпадения волос
Трихолог Юлия Дудий рассказала, что часто после сдачи необходимых анализов и приемов витаминов волосы все равно продолжают выпадать. Это может возникнуть по следующим причинам:
- злоупотребление витамином А - избыток в организме может вызвать выпадение волос, поскольку он влияет на цикл роста
- частое ношение головных уборов - постоянное давление и недостаточная вентиляция могут привести к ослаблению волосяных фолликулов
- привычка спать с мокрыми волосами - повышенная влажность создает идеальные условия для развития грибков, которые могут вызвать выпадение волос
- частое использование сухого шампуня - средство скапливается на коже головы, закупоривая поры и нарушая питание фолликулов
- влияние голубого света от гаджетов - исследования показывают, что он может влиять на гормональный баланс, в частности уровень мелатонина, что имеет значение для роста волос
- недостаток полезных жиров - низкоуглеводные и безжировые диеты могут приводить к выпадению волос из-за нехватки Омега-3 и других полезных жирных кислот
- тугие прически - хвосты или дреды могут вызвать тракционную алопецию, что приводит к ослаблению волосяных фолликулов
- аллергия на шампунь или кондиционер - некоторые ингредиенты, красители или консерванты, могут вызвать аллергические реакции, сопровождающиеся выпадением волос
- заболевания кишечника - нарушение всасывания питательных веществ из-за проблем с микрофлорой (например, синдром раздраженного кишечника) могут приводить к дефициту витаминов и выпадению волос
- неправильное мытье головы - не частое мытье может вызвать накопление себума и закупорку фолликулов, а слишком частое - пересушит кожу головы и делает волосы ломкими
- чрезмерные физические нагрузки - могут вызвать стресс в организме и провоцировать выпадение волос
- синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - вызывает гормональный дисбаланс, который может приводить к выпадению волос по мужскому типу
- недостаточное питье воды - обезвоживание организма ухудшает циркуляцию крови в коже головы, что ослабляет волосяные фолликулы
- хронический дефицит сна - недостаток сна приводит к дисбалансу гормонов, что замедляет рост волос и способствует их выпадению
Как правильно ухаживать за волосами
Уход за волосами зависит от их типа, но есть универсальные правила, которые помогут сделать их здоровыми и сильными.
Очищение
Мойте волосы 2-3 раза в неделю, чтобы не пересушивать кожу головы. Используйте шампунь без сульфатов и парабенов, подобранный по типу волос.
Не наносите шампунь на всю длину - достаточно хорошо промыть корни, а пена очистит остальные волосы.
Увлажнение и питание
После каждого мытья используйте кондиционер - он закрывает чешуйки волос и делает их гладкими. Раз в неделю делайте глубокое увлажнение масками (с кератином, аргановым маслом, пантенолом).
Используйте несмываемые уходовые средства (сыворотки, масла) для кончиков волос.
Минимизация повреждений
Избегайте горячей воды - она пересушивает волосы, лучше мыть теплой или прохладной. Осторожно расчесывайте влажные волосы, используя расчески с широкими зубцами или щетки с мягкой щетиной.
Сушите волосы естественным способом, если пользуетесь феном - ставьте на среднюю или холодную температуру. Минимизируйте использование плоек, утюжков и лаков для волос.
Защита
Зимой носите шапку, а летом - защищайте волосы от солнца (спреи с SPF, головные уборы). Используйте шелковые или сатиновые наволочки - они уменьшают ломкость волос.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Юлии Дудий и сайт WebMD.
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