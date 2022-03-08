Волонтери просять про термінову допомогу військовим добратися до заблокованого Маріуполя

Волонтери просять про термінову допомогу українським військовим добратися до Маріуполя, який без води і зв'язку котрий день в оточенні окупанта, який заблокував місто.
За допомогою звернулася волонтер Наталя Юсупова.
"Терміново! Наши військові намагаються добратися до Маріуполя, де немає навіть води та зв'язку. Треба на пальне та інше, тисяч 30-40, не буду писати на що саме. Я зранку відправила 20 тисяч на Запоріжжя, 20 тисяч на Київ, 20 тисяч на Одесу, та 10 тисяч на Бориспіль. 70 тисяч грн тільки за ранок. Дуже прошу допомогати!" - звернулася Юсупова.
Перекази можна зробити на:
Зазначимо, що 8 березня в Маріуполі нова спроба створення "зеленого" коридору "Запоріжжя-Маріуполь". До міста планується доставити гуманітарний вантаж на транспорті, який по дорозі назад забере з міста людей.
Проте російські окупанти обстрілюють маршрут руху гуманітарного конвою, що унеможливлює евакуацію людей з міста.
Зазначимо, що за словами Володимира Зеленського, в Маріуполі від зневоднення померла дитина.
Через гуманітарну катастрофу люди навіть використовували талий сніг замість води.
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