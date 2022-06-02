Підтримує Путіна. У мережі набирає обертів скандал з екс-амбассадором Parimatch Макгрегором

Підтримуючий Путіна екс-амбасадор Parimatch Конор МакГрегор знову виявився залученим в скандал. Цього разу через свого батька, який образив Володимира Зеленського, чим викликав бурю обурення українців у соцмережах.

Так, батько ірландського бійця і екс-амбассадора букмекерської компанії Parimatch Тоні МакГрегор у своєму Instagram розмістив фото українського президента Володимира Зеленського разом з лідерами ЄС під час переговорів у "нормандському форматі" в 2019 році з написом "Зеленський, воюй у своїй війні".

Таким чином батько відомого бійця змішаних єдиноборств відреагував на слова Володимира Зеленського, який під час зустрічі з ірландськими політиками в Києві, розкритикував Конора МакГрегора за підтримку Путіна.

Зокрема, Зеленський сказав, що був фанатом МакГрегора, але тепер змінив думку про нього, додавши, що, на його думку, Конор не підтримує Україну в нинішній час.

Серед українців пост МакГрегора-старшого викликав різке засудження, і в соцмережах вони не стримували своїх емоцій на його адресу.

Гнівні коментарі з'явилися також і в акаунті самого колишнього амбасадора Parimatch, який неодноразово висловлював свою підтримку російському диктатору, а також виставляв в Instagram свої фотографії з Путіним і хвалився подарованим йому віскі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати у РФ і Білорусі.

Попри те, що компанія відкликала франшизу в Росії, проте бренд офіційно не анульований. Крім того, російські сайти пишуть, що компанія тільки провела ребрендинг.

Також букмекер продовжує працювати в Білорусі. Компанія приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, є відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.

Народний депутат України Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі, заявила, що бізнес, який продовжує працювати з країною-агресором, не має права існувати сьогодні в Україні.