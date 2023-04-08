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Переселенцы и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: названы условия

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 22:17
Переселенцы и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: названы условия Фото: переселенцы и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, эти категории получат больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Что дает ваучер?

Так, определено 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер.

"То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

В частности, на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышение квалификации.

Кто может получить ваучер?

Определены несколько категорий таких лиц, а именно:

  • внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;
  • освобожденные из плена лица, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (этот факт устанавливает соответствующая комиссия, работающая при Минреинтеграции).

Как получить ваучер?

Указанные категории граждан могут обратиться в Центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:

  • не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
  • не получали ваучер раньше;
  • не проходили за последние 3 лет переподготовку из средств Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;
  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

С перечнем профессий и специальностей, учебных заведений, необходимых документов и процедурой выдачи ваучеров можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, находившиеся в российском плену украинские военные должны получить соответствующую справку. Она входит в перечень обязательных документов, которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

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Центр занятости Внутренне перемещенные лица
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