Волонтер просить терміново підтримати армію: потрібні гроші на квадрокоптери
Українська армія терміново потребує квадрокоптерів. Нещодавно ворог знову розстріляв цей літальний апарат.
Про потреби повідомила відомий волонтер Наталія Юсупова.
"Орки знову розстріляли наш квадрокоптер, тому потрібно купити новий і ще один для підрозділу розвідників. Тривають важкі бої, є загиблі, багато поранено. Квадрокоптери дуже потрібні, тому що вони коригують вогонь по ворогу. Ціна за два 3600 євро, 126 тис. грн. Прошу допомогти!!" - написала Юсупова.
Реквізити для допомоги
Пайпал
5375 4141 0204 7676 Монобанк
UA963220010000026200300957926
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
.
5437590090303159 Райффайзен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Як ми раніше повідомляли, активісти створили спеціальний сайт для тих, хто, хто хоче відправити лист, побажання, молитви, малюнки та обереги захисникам України на фронт.