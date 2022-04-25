Волонтер просить терміново підтримати армію: потрібні гроші на квадрокоптери

"Орки знову розстріляли наш квадрокоптер, тому потрібно купити новий і ще один для підрозділу розвідників. Тривають важкі бої, є загиблі, багато поранено. Квадрокоптери дуже потрібні, тому що вони коригують вогонь по ворогу. Ціна за два 3600 євро, 126 тис. грн. Прошу допомогти!!" - написала Юсупова.

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