ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Волонтер просить терміново підтримати армію: потрібні гроші на квадрокоптери

Новость на русском →
Понеділок 25 квітня 2022 11:39
Волонтер просить терміново підтримати армію: потрібні гроші на квадрокоптери Волонтер просить допомогти українській армії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська армія терміново потребує квадрокоптерів. Нещодавно ворог знову розстріляв цей літальний апарат.

Про потреби повідомила відомий волонтер Наталія Юсупова.

"Орки знову розстріляли наш квадрокоптер, тому потрібно купити новий і ще один для підрозділу розвідників. Тривають важкі бої, є загиблі, багато поранено. Квадрокоптери дуже потрібні, тому що вони коригують вогонь по ворогу. Ціна за два 3600 євро, 126 тис. грн. Прошу допомогти!!" - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал

[email protected]

5375 4141 0204 7676 Монобанк

UA963220010000026200300957926

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райффайзен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Як ми раніше повідомляли, активісти створили спеціальний сайт для тих, хто, хто хоче відправити лист, побажання, молитви, малюнки та обереги захисникам України на фронт.

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтер
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ